Скандалы: Новые приключения «Петрова» и «Боширова»

Почему власти Чехии решили отыграться на российских «фитнес-консультантах»

Между Россией и Чехией — беспрецедентный конфликт. Из обеих стран десятками высылают дипломатов, а министр иностранных дел Чехии призывает европейских коллег к такому же шагу в отношении России. После семилетнего расследования чешские спецслужбы пришли к выводу, что россияне причастны к взрывам на оружейных складах Врбетице. Причем диверсантами, как сообщила полиция Чехии, оказались те самые «Петров» и «Боширов», которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей ядом «Новичок» в 2018 году. Мишенью россиян, предположительно, был болгарский торговец оружием Емельян Гебрев, хранивший боеприпасы на чешском складе. Спустя полгода после взрывов Гебрева отравили фосфорорганическим соединением из той же группы, что и «Новичок», — но ему удалось выжить.

Возвращение «Петрова» и «Боширова»

Вечером 17 апреля 2021 года в официальном аккаунте полиции Чехии в твиттере появилось сообщение о том, что Национальный центр по борьбе с организованной преступностью разыскивает двух человек в связи с совершением тяжелого преступления.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg

— Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

На фотографиях, приложенных к твиту, без труда можно узнать «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» — россиян, обвиняемых властями Великобритании в отравлении Скрипалей боевым нервно-паралитическим ядом «Новичок» в 2018 году. Именно эти их имена служба уголовных расследований называет в сообщении на сайте чешской полиции. Там также уточняется, что они использовали как минимум еще по одному псевдониму и гражданству помимо российского: «Петров» путешествовал в Чехии под видом гражданина Молдовы Николая Попы, а «Боширов» — с паспортом Таджикистана на имя Руслан Табаров.

Настоящие имена «Петрова» и «Боширова» — Анатолий Чепига и Александр Мишкин, это выяснили расследователи из проекта Bellingcat еще в октябре 2018 года. Они — офицеры ГРУ секретной части № 29155, специализирующейся на операциях за границей. После обвинений Великобритании в их адрес «Петров» и «Боширов» дали знаменитое интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, где рассказали, что они не сотрудники ГРУ, а работники фитнес-индустрии, приехавшие в Англию как туристы, чтобы посмотреть на «знаменитый шпиль Солсберецкого собора».

Теперь оказалось, что российских «фитнес-консультантов» подозревают в совершении тяжкого преступления не только в Великобритании, но и в Чехии. Но на этот раз речь идет не об отравлении нервно-паралитическим ядом, а о взрывах на чешских военных складах, в результате которых погибли два человека. Хотя «Новичок» в этой истории тоже есть.

Что произошло во Врбетице?

Врбетице — это комплекс из нескольких стоящих на некотором расстоянии друг от друга складских помещений неподалеку от села Влаховице Злинского района восточной чешской области Моравия. Там арендовали помещения для своей продукции несколько компаний, занимающихся экспортом вооружений. Среди них была, например, компания CZ Hermex, которая, как сообщали чешские СМИ, занималась поставками вооружений в Украину в обход действовавшего тогда эмбарго Евросоюза. Держала там свое оружие и фирма EMCO гражданина Болгарии Емельяна Гебрева.

Первый взрыв в пакгаузе № 16 на складе произошел 16 октября 2014 года. Там хранилось около 50 тонн боеприпасов, осколки которых в результате взрыва разлетались в радиусе до 800 метров от склада. Местные власти экстренно эвакуировали жителей близлежащих деревень. Два человека, находившиеся на территории склада, погибли.

Чешские СМИ в то время сообщали, что с 2006 года склад не использовался армией Чехии и не был включен властями в реестр опасных гражданских объектов. Как вспоминает теперь один из пожарных, из-за общей неразберихи спасатели считали, что едут тушить горящую траву. И лишь благодаря оперативным действиям командира пожарного расчета, приказавшего подчиненным отойти на безопасное расстояние незадолго до того, как на складе прогремел очередной взрыв, удалось избежать гораздо большего числа жертв.

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Аэрофотосъемка последствий взрыва в Врбетице

www.zlin.cz

Одним из арендаторов, снимавших складские помещения у государственной компании «Военно-технический институт» министерства обороны Чехии, была фирма Imex Group, занимавшаяся в том числе экспортом оружия. Двое погибших во время взрыва оказались ее сотрудниками.

Еще через два с лишним месяца произошел второй взрыв, большей мощности, в пакгаузе № 12 — в километре с небольшим от места первого взрыва. Там находилось около 100 тонн артиллерийских боеприпасов и пистолетов-пулеметов. В этом случае обошлось без человеческих жертв.

Расследование взрывов продолжалось более шести лет, и в понедельник, 19 апреля 2021 года, Служба безопасности и информации (BIS) Чехии представила правительству доклад о причастности к этим событиям россиян.

Как объяснил в эфире «Эха Москвы» Христо Грозев из проекта Bellingcat, сначала расследование в Чехии зашло в тупик; возобновилось оно уже после того, как ставших широко известными из-за отравления в Солсбери «Петрова» и «Боширова» смогли опознать на сканах паспортов при регистрации для посещения оружейного склада.

Приехав в Прагу 11 октября 2014 года под видом туристов, Чепига и Мишкин связались с Imex, представились потенциальными покупателями оружия — и по электронной почте запросили доступ к складам Врбетице, чтобы осмотреть товар. Об этом пишут в совместном расследовании издание The Insider, проект Bellingcat и чешское медиа Respekt. Прямых доказательств, что «Попа» и «Табаров» (они же Чепига и Мишкин) действительно побывали на объекте, принадлежащем Imex, нет, но, как пишет издание Český Rozhlas, им не стоило никакого труда попасть на территорию складов, ведь она почти не охранялась.

Первый взрыв на складах произошел за полчаса до того, как самолет с Чепигой и Мишкиным вылетел из Вены в Москву утром 16 октября 2014 года. Как утверждают в своем расследовании The Insider, Bellingcat и Respekt, в этой спецоперации, помимо Чепиги и Мишкина, участвовали еще как минимум четверо сотрудников военной части № 29155, в том числе ее глава, генерал Андрей Аверьянов, тоже прилетавший в Чехию (в этой же секретной части ГРУ служат Чепига и Мишкин; ее специализация — зарубежные операции).

Ясного ответа на вопрос, кто или что было целью такой опасной спецоперации, у расследователей пока нет. Но боеприпасы на складах Врбетице предназначались для отправки в Украину, утверждает в своей статье Respekt. А болгарская служба «Радио Свобода» в своем материале пишет, что груз на складах Imex Group принадлежал болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву, который мог продавать списанное вооружение с болгарских военных складов Украине транзитом через Чехию. Таким образом, считают журналисты, целью спецоперации ГРУ мог быть срыв этой сделки. «Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому торговцу оружием», — заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Более того, записываясь на осмотр товара на складах Imex, «Попа» и «Табаров» пытались назначить встречу с самим Гебревым — но бизнесмен, получив сообщение от представителей Imex, не заинтересовался этим предложением, говорится в расследовании The Insider, Bellingcat и Respekt.

Россияне добрались до болгарского торговца оружием спустя полгода, в апреле 2015-го. Тогда Гебрев и его сын были отравлены «Новичком», но смогли выжить.

Кто такой Емельян Гебрев

67-летний предприниматель из Софии Емельян Гебрев занимается в том числе поставками оружия. В комментарии газете Washington Post 19 апреля 2021 года компания Гебрева EMCO подтвердила, что взорванные «в результате террористического акта» боеприпасы на складе Врбетице принадлежали ей — но утверждает, что они не предназначались для отправки в Украину, поскольку фирма никогда не занималась поставками оружия из Чехии в эту страну.

При этом в феврале 2019 года Гебрев, рассуждая в интервью Bellingcat о возможных мотивах своего отравления, заявлял, что его компания поставляла оружие в Украину — а еще Россия могла претендовать на оружейный завод, подконтрольный его компании. Также он упоминал, что занимался поставками оружия в Грузию во время короткой российско-грузинской войны в 2008-м.

Однако вскоре Гебрев начал говорить, что ни прямо, ни косвенно не поставлял оружие в Украину после начала войны на юго-востоке страны в 2014 году.

Сам Емельян Гебрев стал героем журналистских расследований именно в связи с попыткой его отравления, а не из-за того, что он имел косвенное отношение к военным конфликтам на территории бывшего СССР. Как Гебрев рассказывал в интервью The Guardian, 27 апреля 2015 года он почувствовал недомогание после ужина в дорогом ресторане в Софии с деловыми партнерами. На следующий день, во время другого делового ужина, состояние Гебрева резко ухудшилось, он потерял сознание — и уже в больнице, придя в себя, он узнал, что вместе с ним с такими же симптомами попали в больницу его сын и директор одной из принадлежащих ему компаний. Химический анализ показал, что симптомы вызваны отравлением фосфорорганическим веществом — к этому же классу принадлежит и «Новичок», которым отравили в марте 2018 года Скрипалей, а в августе 2020-го — российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Болгарская прокуратура завела дело, но вскоре прекратила его за недостатком доказательств. Однако в феврале 2019 года The Insider и Bellingcat выяснили, что к отравлению Гебрева ядом «Новичок» причастен третий сотрудник (уже упоминавшейся) военной части № 29155, коллега Чепиги и Мишкина, действовавший под псевдонимом Сергей Федотов, — он же офицер ГРУ Денис Сергеев.

Второй раз Гебреву стало плохо и он попал в больницу в мае 2015 года. По совпадению, пишут The Insider и Bellingcat, именно в это время в Болгарии находились Федотов-Сергеев и еще два его коллеги по ГРУ. В январе 2020-го генеральная прокуратура Болгарии вновь возбудила уголовное дело по поводу попытки отравления трех граждан фосфорорганическим веществом и заочно предъявила обвинения трем россиянам. В первоначальном сообщении их имена не упоминались, но в пресс-релизе софийской городской прокуратуры (сентябрь 2020 года) о результатах досудебной проверки в качестве обвиняемых названы Георгий Горшков, Сергей Павлов и Сергей Федотов. Как к тому моменту уже было известно из расследования The Insider и Bellingcat, это псевдонимы трех сотрудников ГРУ, участвовавших в попытке отравления Емельяна Гебрева: Егора Гордиенко, Сергея Лютенко и Дениса Сергеева.

Дипломатическая война

Взрывы на складах Врбетице в 2014 году вызвали огромный резонанс в чешском обществе. Первые реакции на новость чешской полиции о появлении в этом деле «Петрова» и «Боширова» были скорее внутриполитическими. Некоторые чешские СМИ и оппозиционеры задавались вопросом, как такое количество боеприпасов могло храниться без ведома армии на практически неохраняемом складе, к которому легко могли получить доступ посторонние люди с фальшивыми паспортами, — и кто из чешских политиков и чиновников должен нести за это ответственность.

Но внешнеполитическая реакция оказалась куда весомее. Первым делом Чехия выслала из Праги 18 сотрудников российского посольства — и среди них, как выяснили чешские журналисты, был тот самый «Сергей Федотов», которого ранее журналисты-расследователи и болгарская прокуратура называли одним из участников неудавшейся операции по устранению Емельяна Гебрева. Как пишет издание Seznam Zpravy, по версии следствия, именно он должен был сконструировать взрывчатое устройство для подрыва склада боеприпасов Врбетице. До воскресенья, 18 апреля 2021 года, «Федотов» находился в Чехии под дипломатическим прикрытием.

Кроме того, изучив инициалы на багаже сотрудников российского посольства, вылетавших в Москву из пражского аэропорта Рузине, журналисты Český Rozhlas сделали вывод, что одним из высылаемых оказался военный атташе посольства Виктор Будяк — он же коллега «Петрова», «Боширова» и «Федотова» по уже хорошо знакомой нам военной части ГРУ № 29155. Будяк прибыл в Чехию на смену его предшественнику — Евгению Борисенко, которого чешские спецслужбы задержали летом 2020 года при попытке нелегально купить патроны для снайперской винтовки.

В Москве на эти события отреагировали крайне резко. В заявлении на сайте МИД России 18 апреля обвинения в адрес России назвали «абсурдными», «надуманными» и «голословными» — и в ответ объявили персонами нон грата сразу 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Не факт, что на этом взаимные дипломатические санкции остановятся. Комитет по обороне парламента Чехии во вторник, 20 апреля, проголосовал за уравнивание количества сотрудников дипмисиии Чехии в России и России в Чехии, то есть доведение количества сотрудников российского посольства в Праге до пяти или шести. Это посольство давно вызывает раздражение чешских властей: еще в 2015 году местные СМИ писали, что у российской миссии в Чехии неадекватно раздутый штат по сравнению даже с самыми крупными странами мира, у которых с Чехией есть дипломатические отношения — тут работают 125 россиян; тогда как в американском посольстве в Праге — 70 сотрудников, а в китайском — всего 28. Чешская контрразведка утверждала, что как минимум треть российских дипломатов — шпионы.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который в понедельник, 19 апреля, заявил, что взрывы во Врбетице не были «актом государственного терроризма», на следующий день извинился за свои слова — и отметил, что взрыв на складах Врбетице был «отвратительным и совершенно неприемлемым террористическим актом». Кроме того, во вторник, 20 апреля, нижняя палата парламента Чехии проголосовала за резолюцию с требованием к России выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный взрывами в Врбетице.

Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра и внутренних, и иностранных дел, призвал страны Евросоюза и НАТО проявить солидарность с Чехией и также выслать российских дипломатов. Свою солидарность с Чехией — пока только на словах — выразили уже три другие страны «Вышеградской четверки»: Польша, Венгрия и Словакия. Также Гамачек написал у себя в фейсбуке, что готов рассмотреть любые варианты развития событий — даже если придется «выстраивать отношения с Россией с самого начала». Ради этого, сообщил Гамачек, он готов выслать всех российских дипломатов домой.

Кроме того, чешский министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил, что единогласным решением членов правительства Чехии отменяется участие «Росатома» в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Речь идет о станции, построенной еще Советским Союзом на юго-востоке Чехии; новый проект оценивался примерно в шесть миллиардов евро. Теперь «Росатом» не сможет участвовать в нем даже в качестве субподрядчика, уточнил Гавличек. В российской госкорпорации это решение назвали политическим.

Алексей Ковалев