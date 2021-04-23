 

Путин пообещал держать ситуацию с пандемией на постоянном контроле

23.04.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Глава государства напомнил, что оглашенное им в среду послание парламенту в значительной степени было посвящено борьбе с коронавирусной инфекцией и преодолению негативных последствий пандемии – как в социальной сфере, так и в экономике. «Мы договорились о том, что будем держать на постоянном контроле все, что касается нашей работы в этой важнейшей на сегодняшний день сфере», – указал Путин.

Он также попросил Голикову и Попову доложить о том, «как складывается ситуация по борьбе с ковидом на сегодняшний день», передает ТАСС.

Кроме того, Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Санду выдвинула кандидата на пост премьер-министра Молдовы

25.09 / Пашаев сказал, что Ефремов единственный не просил «отмазать» от тюрьмы

17.08 / Скорая в Севастополе сбила ребенка на скейте

30.09 / Россиянина Никулина приговорили в США к «88 месяцам тюрьмы»

13.12 / Умер “голос Кремля”, народный артист РФ Хорошевцев. Он озвучивал парады Победы и мероприятия Путина

25.01 / Украинское “Дизель шоу” покажут на российском телеканале

13.11 / В Кремле дали оценку действиям США по «Северному потоку – 2»

21.01 / Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце

08.01 / В Бундестаге предложили лишить Минск права проводить ЧМ-2021 по хоккею

21.04 / Great Wall представил новый рамный пикап X Cannon 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика