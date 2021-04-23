Путин пообещал держать ситуацию с пандемией на постоянном контроле

Российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Глава государства напомнил, что оглашенное им в среду послание парламенту в значительной степени было посвящено борьбе с коронавирусной инфекцией и преодолению негативных последствий пандемии – как в социальной сфере, так и в экономике. «Мы договорились о том, что будем держать на постоянном контроле все, что касается нашей работы в этой важнейшей на сегодняшний день сфере», – указал Путин.

Он также попросил Голикову и Попову доложить о том, «как складывается ситуация по борьбе с ковидом на сегодняшний день», передает ТАСС.

Кроме того, Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.