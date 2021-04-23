ЦБ повысил ключевую ставку до 5%

Совет директоров Центробанка принял ожидаемое решение о повышении ключевой ставки второй раз подряд – на 0,5 п.п. – до 5% годовых.

«Совет директоров Банка РФ 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых», – говорится в сообщении на сайте Центробанка.

В регуляторе отметили, что темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка РФ по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%.

«Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк РФ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – добавили в регуляторе.

Там отметили, что решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка РФ в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, указали в ЦБ.

В марте Банк РФ в марте повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,5% годовых, что стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. При этом регулятор допускал возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.