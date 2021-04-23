 

В Кремле исключили связь военных учений и отношений РФ и США

23.04.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Решение Минобороны о переброске войск, задействованных в учениях на юге России, в пункты постоянной дислокации не может повлиять на качество российско-американских отношений, это не является вопросом двусторонней повестки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не связанные явления. Это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Туристы готовы ехать за северным сиянием даже на край света, например в Россию

11.09 / Ученые выяснили, как замедлить процесс старения клеток

01.02 / DM – Шотландия может провести новый референдум о независимости без согласия Лондона

06.11 / “Остынь, Дональд, остынь!” Тунберг потроллила Трампа

05.02 / В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого

31.03 / Кулеба обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе и нежелание РФ подтвердить приверженность режиму тишины – МИД

07.10 / “Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора”. Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера

19.08 / Индийский клон Jeep Wrangler от Mahindra существенно модернизировали

19.03 / Стало известно, во что обойдется полет в составе частного космического экипажа

14.10 / Рост случаев COVID-19 заставил американцев запасаться продуктами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика