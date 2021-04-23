В Кремле исключили связь военных учений и отношений РФ и США

Решение Минобороны о переброске войск, задействованных в учениях на юге России, в пункты постоянной дислокации не может повлиять на качество российско-американских отношений, это не является вопросом двусторонней повестки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не связанные явления. Это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.