Солист Backstreet Boys Ник Картер в третий раз стал отцом: “Были небольшие сложности”

41-летний участник группы Backstreet Boys Ник Картер и его 37-летняя супруга Лорен Китт в третий раз стали родителями! Радостной новостью Ник поделился у себя в Instagram:

Мы с гордостью сообщаем, что наш ребенок родился! Родители очень хорошо знают, что иногда все идет не совсем по плану. У нас были небольшие сложности, но после первой ночи все стало немного лучше,

– написал он, сообщив, что роды были непростыми. Также он опубликовал селфи из больничной палаты в медицинском халате с подписью:

Да, я верующий. Я прошу Бога дать нам сил, чтобы защитить маму и малыша.

Что именно произошло при родах, артист не сообщил. Источники, близкие к паре, утверждают, что Лорен все еще находится в больнице под наблюдением специалистов, но с ней и новорожденным все в порядке. Кто появился на свет – мальчик или девочка – многодетный отец не сообщил.

На актрисе и фитнес-эксперте Лорен Китт артист женат с 2014 года. В апреле 2016-го у них родился сын Один Рейн, а в октябре 2019-го – дочь Сирша. Их старший сын на днях отметил свой пятый день рождения.

Ник Картер и Лорен Китт Один Рейн Сирша

Напомним, Ник Картер женился и стал отцом последним из популярной группы. До Лорен Ник Картер был замечен в отношениях со многим знаменитостями, в том числе с Пэрис Хилтон. B разгар музыкальной карьеры Ник был популярен у поклонниц, а в 2000-м вошел в список “50 самых красивых людей планеты” журнала People. На пике популярности, как признавался Ник позднее, он пристрастился к алкоголю и наркотикам. Из-за этого Ник не только на несколько лет выпал из шоу-бизнеса, но и подорвал здоровье. В 2008 году у него диагностировали сердечное заболевание – кардиомиопатию. Вернуться к полноценной жизни и на сцену ему помогла семья, в частности, Лорен. С 2015 года Ник вновь стал полноценным героем таблоидов, приняв участие в популярном американском шоу “Танцы со звездами”.

Однако временами в его семье было не все гладко: в октябре 2019 года он подал в суд на младшего брата Аарона и добился против него запретительного ордера. Певец утверждал, что тот угрожал убить его беременную – еще вторым ребенком – жену. Сам Аарон Картер не раз признавался, что страдает от расстройства личности, шизофрении, острой тревоги и маниакальной депрессии и принимает специальные препараты.

Ник Картер и Лорен Китт