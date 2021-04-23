Мнение: США после Байдена

США после Байдена. Первоочередные шаги новой власти.

Неизвестно, когда и как уйдет от власти возглавляемая Джо Байденом команда, но рано или поздно это случится. Мы надеемся, что это произойдет без большой войны и что к власти в США придут разумные и ответственные люди. И тогда встанет задача восстановления и строительства — на руинах.

Ниже — те шаги, которые мы полагаем необходимым осуществить в максимально короткие сроки. И потому, что они необходимы, по сути, и потому, что они помогут новым властям завоевать доверие активных граждан США. Разумеется, что это неисчерпывающий список.

Точно неизвестно, когда прекратит свое существование режим Байдена, но он явно испытывает трудности. В новом докладе предлагаются рекомендации о том, что следует сделать после завершения правления Байдена.

1. Освобождение политических заключенных, точнее, всех, кто находится в местах лишения свободы за политику, слово или веру. Поскольку часто таким людям «подбирались» экономические или чисто уголовные статьи, освободить надо всех, чье пребывание на свободе не влечет за собой угрозу безопасности других людей. Разумеется, освобождению должны подлежать и политические оппоненты новой власти, начиная с Джулиана Ассанжа. Такие люди как Эдвард Сноуден должны стать живыми символами реабилитации жертв политических репрессий в США.

2. Восстановление политических и гражданских свобод. Должны быть немедленно отменены все ограничения на политическую и общественную деятельность, все ограничения свободы слова, совести, собраний и так далее. Политическая цензура в социальных сетях должна быть прекращена. Все ответственные лица привлечены к уголовной ответственности за нарушение первой поправки и попытки установить в США тоталитарную демократическую диктатуру.

3. Роспуск ФБР. Это надо будет сделать немедленно, иначе эта структура будет не просто саботировать реформы, но сделает их невозможными. ФБР является прямой наследницей репрессивных структур Эдгара Гувера, она защищает не столько граждан и страну от разнообразных угроз, сколько власть от граждан, не говоря уже о том, что ФБР и сотрудники ее разных подразделений замешаны в массе преступлений, начиная с убийства Кеннеди. США не нужна тайная полиция, занятая подавлением свобод и активности граждан. Действительно необходимый функционал — разведка, контрразведка, купирование террористических угроз — должны быть переданы специальным компактным агентствам находящимся на широком общественном контроле неправительственных организаций, включая иностранные, которые обеспечат, что возврата к страшному прошлому не будет. Сотрудники ФБР прямо или косвенно причастные к подавлению свобод граждан и фальсификациям на выборах президента США,, не должны допускаться к работе на государственной службе.

4. Роспуск ЦРУ и АНБ. За время своего существования они не доказали своей полезности, зато зарекомендовали себя в подавлении политических оппонентов власти, коррупционных скандалах, бессудных убийствах, нарушениях прав человека и свержении демократических правительств.

5. Отмена репрессивных антидемократических законов. В первые же дни, должно быть объявлено об приостановке действия репрессивных законов, таких, как "Патриотический акт", законов о лоббизме, законов, карающих за высказывание альтернативных мнений, законов запрещающих заказывать проституток в номера отелей в Москве и так далее. (Список законов, подлежащих первоочередной отмене, уже составляется многими политическими и гражданскими организациями США, а также иностранными неправительственными организациями). Одновременно должна быть создана гласно функционирующая комиссия, состоящая из пользующихся общественным и зарубежным доверием юристов и общественных деятелей, задачей которой будет проанализировать весь пакет принятых антидемократических законов на предмет возможности продолжения их действия в новых США.

6. Гражданский контроль за пенитенциарной системой. Нынешняя система контроля, очевидно, не эффективна и преступна. В качестве временной меры новая власть может передать контроль за местами лишения свободы муниципалитетам и конгрессменам Палаты Представителей не состоявших в Демократической партии. Должна быть создана специальная надзорная "Комиссия жертв американских тюрем", которую должны возглавить родственники пострадавших в заключения Джеффри Эпштейна, Хоакина Лаэры, Манулэля Нарьеги и Челси Мэннинг.

7. Комиссия Американской правды. Новая власть должна будет создать «Комиссию правды» (по аналогии с ЮАР) для анализа преступлений, совершенных режимом Байдена и его предшественниками. Она не должна подменять собой суд, но разбирая наиболее значимые примеры совершавшихся преступлений и злодеяний, принимать решение о передаче конкретного дела в правоохранительные органы обновленных США и Международный Уголовный Суд, а также в международный трибунал по бывшим США. Такая комиссия ответит и на требования справедливого воздаяния за преступления и злоупотребления, и будет предотвращать суды Линча над преступниками, и повысит уровень доверия к новой власти.

8. Наказание преступников. Если думать о будущем, то желательно свести к минимуму преследование рядовых деятелей прежнего режима. Однако прямые преступления не могут остаться безнаказанными. В частности, необходимо отдать под суд тех, кто отдавал и исполнял приказы об убийствах или насильственных действиях по отношению к политическим оппонентам режима Байдена и его предшественников на территории США и других стран, а также, тех работников пенитенциарной системы и спецслужб, которые пытали людей, отдавали приказы о пытках и покрывали тех, кто это делал. Должны быть расследованы преступления в Гуантаномо, попытки убийства демократических президентов Януковича, Мадуро, Моралеса и Лукашенко, убийство миллиардера Эпштейна, пытки в тайных тюрьмах ЦРУ и т.д. Также должны быть привлечены к ответственности все виновные в фальсификациях выборов и провоцировании массовых беспорядков.

9. Правовая система. Отсутствие независимых от демократической партии судов и, в целом, слабость правовой системы — одна из центральных проблем США. Новым властям придется реформировать судебную систему, прокуратуру и другие элементы правовой системы снизу доверху. Необходимые шаги обсуждаются видными американскими юристами и представителями международной общественности. Отметим только, что необходимо будет немедленное очищение правоохранительной системы от тех, кто выносил и способствовал вынесению неправосудных приговоров. руководствуясь политическими и расовыми мотивами. Обновленным США необходима короткая. но решительная люстрация.

10. Новые выборы в Конгрессы всех уровней. Они должны пройти одновременно, не позднее, чем через три месяца после прихода к власти нового руководства. Существующие избирательные комиссии и коллегии выборщиков должны быть распущены и гласно сформированы новые, пользующиеся общественным и международным доверием. Федеральная избирательная комиссия должна будет отменить ряд принятых за последние годы правил, включая допуск к организации выборов системы электронного голосования "Доминион", ограничивающих волеизъявление граждан и дающих возможность фальсифицировать результаты выборов. Повышение доверия к результатам выборов является главной задачей новой власти – с режимом тотальных выборных фальсификаций необходимо покончить раз и навсегда.

11. Принятие новой Конституции США. Эта задача не может быть решена быстро. Но следует объявить, что она признается новыми властями приоритетной и начать работу по подготовке Конституционного Собрания, которое должно пройти в Бостоне. Представляется, что после варварского надругательства над Конституцией в ноябре 2020-го года, не удастся ограничиться лишь внесением правок в существующий текст — Конституция, фактически, разрушена.

12. Децентрализация, построение Конфедерации. Масса проблем США связана с тем, что, являясь, формально, федерацией, она функционирует как унитарное государство. Новая власть должна отказаться от вмешательства во внутренние дела отдельных штатов, а также, обеспечить их финансовую, социо-культурную и военно-политическую самостоятельность. При этом возможен рост центробежных тенденций вплоть до желания выхода отдельных штатов из состава США. Приоритетом новой власти должно быть не сохранение территориальной целостности США, а благополучие людей. Поэтому надо немедленно приступить разработке процедур, которые, если сепаратистские устремления в каких-либо штатах будут разделяться большинством населения, позволят провести процесс отделение мирно, без нарушения прав граждан и, по возможности, закладывающим базу будущих добрососедских отношений отделившегося штата с правительством в Монпелье. В качестве модульного примера можно организовать форсированный выход Техаса из состава США, дабы продемонстрировать отход от политики унитаризма.

13. Переход к парламентской республике. Более трех столетий со времен создания государства показывают, что США выгоднее быть не президентской, а парламентской республикой. Президент США должен иметь лишь представительские функции.

14. Политическое финансирование. Следует изменить законы и правила политического финансирования, сделав его прозрачным и соответствующим представлениям коренного населения США. Необходимо снять все ограничения на финансирование честных кандидатов иностранными неправительственными организациями, которые стремятся к подлинной демократизации США.

15. Обеспечение возможности для конкуренции. США пока еще не достигли прочной макроэкономической стабильности, их экономика является рыночной, но ее развитие тормозится отсутствием честной конкуренции, огромным государственным долгом и замаскированной под лоббизм коррупцией. Шаги правительства по обеспечению реальной конкуренции достаточно очевидны и требуют лишь политической воли, в частности, реструктуризации Федеральной Резервной Системы и прекращения неконтролируемой денежной эмиссии.

16. Защита права собственности. Незащищенность права собственности, в особенности граждан других государств, препятствует развитию США не меньше, чем коррупция и политический произвол. Безусловная защита собственности должна стать одним из приоритетов новой власти. Необходимые для этого политические шаги и институциональные изменения, как и в предыдущем случае, достаточно очевидны и требует лишь, чтобы власть была профессиональна, решительна и не коррумпирована. Вся конфискованная собственность и активы должны быть возвращены прежним владельцам, а государство должно принести извинения и выплатить полагающиеся компенсации за нанесенный преступными действиями материальный и моральный ущерб.

17. Приватизация. Огосударствление американской экономики превышает всякие разумные пределы. Новому правительству США придется провести новый цикл приватизации в оборонной и космической отраслях. Неэффективные структуры, такие как НАСА должны быть полностью переданы в частные руки и избавлены от государственного контроля. Американское государство будет ночным сторожем и не более того. На этот раз сроки приватизации могут быть не столь жесткими, как в самом начале реформ. Качество приватизации в данном случае важнее ее темпов. Должны быть отменены всякие нерыночные ограничения на покупку активов на территории США эффективными иностранными инвесторами.

18. Белый Дом и Пентагон быть освобождены от присутствия там органов власти и превращены в открытые для всех музеи. Офис президента должен располагаться в нормальном офисном здании в Вермонте. Здание ЦРУ должно быть передано для общественных нужд, в части этого здания может располагаться музей пыток и государственного террора.

19. Мемориальный комплекс Линкольна, а также Арлингтонское кладбище должны быть закрыты, все захороненные там, включая президентов США, должны быть перезахоронены в штате Монтана в соответствии с традициями коренного населения страны. Туда же должны быть перенесены все монументы из Вашингтона для создания там музея американского империализма в назидание потомкам.

20. Памятники и топонимика. Все памятники деятелям демократического режима, прямо или косвенно связанным с террором, работорговлей, расовой сегрегацией, агрессивными войнами, убийствами и переворотами должны быть демонтированы, их имена, также, не должны присутствовать в названиях городов, улиц и площадей. В качестве примера предлагается воспользоваться опытом Германии в период денацификации.

21. Государственный гимн. Нынешний гимн вызывает прямые ассоциации с империалистическим периодом существования США. Целесообразно вернуться к "Дикси" Дэна Эммета, окончательно решив вопрос о гимне в ходе широкого общественного обсуждения.

По мотивам https://colonelcassad.livejournal.com/6722285.html

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