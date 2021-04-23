Решение по делу “скифского золота” могут принять в течение трех месяцев

“Мы ожидаем, что суд примет решение в течение трех месяцев, если нам повезет – через шесть недель. Если мы выиграем или проиграем, обе стороны пойдут в Верховный суд после этого. Да, это все не закончится через три месяца”, – признал он.

Он отметил, что в четверг, 22 апреля, суд с самого утра снова заслушивает стороны в этом деле.

“Мы уже делали нечто подобное здесь два года назад. Впоследствии суд удовлетворил просьбу Украины об отводе председательствующего судьи. Это дало нам возможность провести следующее слушание. Поэтому мы снова предложим суду применить к этому делу конвенцию ЮНЕСКО. Конвенция ЮНЕСКО о культурном наследии очень важна для этого дела. Но в промежуточном решении два года назад суд сказал, что она не применяется. Поэтому наша сегодняшняя главная цель – убедить суд в обратном, что такой вывод был сделан судьей, который получил отвод, и дело нужно рассматривать с точки зрения конвенции ЮНЕСКО”, – подчеркнул адвокат.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, участвовавший в слушании, подтвердил, что решение суда ожидается до конца августа этого года.

“Во время своих выступлений члены украинской делегации отмечали, что речь идет не только об исторических артефактах, это о мировом порядке и системе международного права. Мы увидели очередные попытки России разрушать международное право гибридными методами, в ход шла откровенная ложь (о безпятиминутном международном признании “республики Крым”), ссылки на несуществующие законы, вроде советских, “слезы крымских детей, которые хотят поскорее увидеть золото у себя дома” и так далее. Была даже отдельная благодарность “царю батюшке” за учреждение музеев в Крыму”, – подчеркнул он.

При этом, по словам Енина, руководители так называемых крымских музеев не могут ответить на вопрос – они представляют Украину (владельца ценностей) или государство-оккупанта.

“Но вор, похитивший вещь, не становится ее владельцем! Мы призвали нидерландское правосудие не допустить нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года путем передачи культурного наследия Украины государству-агрессору! Время доказать, что нормы имеют значение, правила имеют значение, территориальная целостность тоже имеет значение!” – добавил он.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10215101701615441

Первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в комментарии “Радіо “Свобода” подчеркнула, что если Апелляционный суд Амстердама оставит в силе решение суда первой инстанции в пользу Украины, то юридический советник крымских музеев, вероятно, подаст кассационный иск в Верховный суд Нидерландов.

“В случае возбуждения производства в Верховном суде музейная коллекция не вернется в Украину до конца кассационного производства”, – отметила она.

Контекст:В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымские музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.

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