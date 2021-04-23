 

Импорт электроэнергии из РФ и Беларуси уже в мае может занять 30% оптового рынка – СМИ

23.04.2021, 12:54, Новости дня
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На май всю доступную мощность межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из России и Беларуси зарезервировали за собой четыре компании: из Беларуси – “ЭРУ Трейдинг” и “ДЕ Трейдинг” (“Донбассэнерго”) мощностью 200 и 100 МВт соответственно, из России – “ЭРУ Трейдинг” (760 МВт), ОНК-Групп (500 МВт) и “ЕТГ” (240 МВт).

В сумме это составляет примерно 30% от ежесуточного объема торгов на рынке на сутки вперед (биржевой сегмент рынка), пишет “РБК-Украина” со ссылкой на данные ГП “Оператор рынка”.

Контекст:Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.
До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.
1 февраля 2021 года на сайте “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.
18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект №3364-1 о внесении изменений в законодательство Украины по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросу сертификации оператора системы передачи. Издание OilPoint писало, что документ также позволяет ввести ограничения на импорт электроэнергии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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