В Кремле рассказали, о чем могут поговорить Зеленский и Путин. Крым исключили из тем

По вопросу оккупированного Крыма двум президентам “обсуждать нечего”, заявил он.

Путин сказал, что можно вести речь о двусторонних отношениях, а “такой темы как Крым не существует, поэтому там нечего обсуждать”, сказал Песков.

Контекст:В своем обращении 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Предложение украинского президента прозвучало накануне выступления Путина с посланием к Федеральному собранию РФ. В ходе послания Путин вспомнил об Украине лишь раз, и то – бегло.

21 апреля спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину передали предложение Зеленского о встрече на Донбассе. Сегодня он сказал, что Путин сам ответит на предложение Зеленского.

Путин на встрече 22 апреля с Александром Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве и обсудить двусторонние отношения. По мнению главы Кремля, Россия в вооруженном конфликте на востоке Украины является “третьей страной”. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на следующий день сказала, что Зеленский обязательно отреагирует на приглашение Путина.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля Шойгу сказал, что на следующий день, 23 апреля, российские войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

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