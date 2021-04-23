“Он о состоянии, когда понимаешь, что ничего нельзя изменить”. Джамала выпустила второй за полтора месяца альбом. Аудио

“5.45” продолжает мое изучение эмоций человека. Он о взгляде в себя. В нем немного меланхолии, немного грусти. Он о душевном состоянии, когда ты просто воспринимаешь все, как есть, и понимаешь, что ничего нельзя изменить”, – описала новый альбом артистка на своей странице в Instagram.

Джамала отметила, что работала над его созданием два года, в том числе и на Бали.

“В тот момент у меня был сложный период в жизни: эмоциональное потрясение, полное разочарование в людях”, – поделилась воспоминаниями артистка. В этом настроении она записала песню “Сміюсь і плачу” .

ВИДЕО Аудио: Jamala | Джамала / YouTube

Контекст:”5.45″ – второй альбом певицы за последние полтора месяца. 12 марта она презентовала альбом “Мы”, в который вошло восемь треков.

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