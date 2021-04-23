 

Россия ответила на высылку своих дипломатов из Польши

23.04.2021, 12:50, Разное
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Реакция России на высылку трех ее дипломатов из Польши не заставила себя ждать. Польского посла в Москве вызвали в наш МИД. Там Кшиштофу Краевскому выразили решительный протест, передает RT. Российское внешнеполитическое ведомство отчиталось о том, что объяснило польскому дипломату абсурдность идеи объявить трех сотрудников посольства России в Польше персонами нон грата.



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