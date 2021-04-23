 

Россиян предупредили о новой схеме телефонного обмана

23.04.2021, 12:50, Разное
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Злоумышленники начали рассылать СМС-сообщения для регистрации счета индивидуального предпринимателя или юридического лица в банке. Схема обмана застала многих граждан врасплох.

Один из пользователей рассказал, что с ним связался неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина заявил о попытке подозрительного перевода, после чего попросил собеседника назвать код из СМС-сообщения, отправленного в момент разговора для входа в онлайн-банк.

Как позднее выяснилось, код был необходим для “регистрации в гостевой зоне для юридических лиц Сбера”. Новую схему обмана прокомментировал журналисту изданию “Известия” директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Александр Дворянский.

По его мнению, мошенники хотели открыть расчетный счет на номер жертвы. В дальнейшем злоумышленники могли бы убедить человека в необходимости перевести крупную сумму на новый счет. Они могли бы использовать его для обналичивания или получения большого кредита.

В пресс-службе “Сбера” отметили, что на их сайте есть раздел, где клиент может подать заявку на открытие расчетного счета. Но для этого нужно пройти еще несколько шагов, среди них – заполнить данные об организации (включая ее ИНН) а также выбрать офис для обслуживания.

Ранее “Дни.ру” перечислили наиболее распространенные схемы обмана пенсионеров. Подробности – в этом материале.



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