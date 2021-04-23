 

Мишустин прилетел в Чечню

23.04.2021, 12:48, Новости дня
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Глава российского правительства Михаил Мишустин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Чечню.

Самолет главы российского правительства приземлился в аэропорту Грозного. В состав делегации также прилетели министры, передает РИА «Новости».

Во время поездки премьер осмотрит ход строительства коррекционной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением интеллекта, а затем посетит Республиканский перинатальный центр, где запланирована краткая беседа с медиками, и Грозненский государственный нефтяной технический университет, где премьер побеседует со студентами, передает ТАСС.

В резиденции главы Чеченской республики Мишустин проведет двустороннюю встречу с руководителем региона Рамзаном Кадыровым. В ходе своей рабочей поездки Мишустин также посетит Мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова.

В поездке по региону главу кабмина будут сопровождать вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, курирующий в том числе вопросы социально-экономического развития Северного Кавказа, полпред на Северном Кавказе Юрий Чайка, глава МЭР РФ Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Это уже второй северокавказский регион, который посещает Мишустин. 14 апреля он приезжал в Дагестан. Кроме того, в феврале глава правительства приезжал с рабочей поездкой в Адыгею, которая входит в состав Южного федерального округа.



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