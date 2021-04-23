 

Для представления всероссийского конкурса «Твой ход» отобрали 100 амбассадоров

23.04.2021, 12:48, Новости дня
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Лидеры студенческих сообществ, молодые ученые, лучшие представители творческой и спортивной молодежи со всей страны станут амбассадорами Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» – нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Амбассадорам предстоит рассказывать о конкурсе «Твой ход» в своих регионах, популяризировать его личным примером и выполнять представительские функции на официальных мероприятиях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша задача как амбассадоров рассказать о конкурсе как можно большему количеству студентов. «Твой ход» может дать огромные возможности для личностного развития, поиска себя в этом мире, знакомства с людьми и получения ресурсной поддержки для своих идей. Создание конкурса – первый ход и надеемся, что теперь каждый студент сделает шаг навстречу к нам и своей мечте», – сказал студент Уральского федерального университета Никита Бельтюков.

23 апреля 2021 года амбассадоры конкурса соберутся в образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей» – Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области.

«Мы надеемся, что амбассадоры хорошо поработают у нас на площадке и, вернувшись в регион, смогут рассказать о новых возможностях, которые предоставляет конкурс «Твой ход», – сказала специалист отдела образовательных программ Анастасия Горбушина, Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Регистрация участников Всероссийского конкурса «Твой ход» продлится до 12 июня 2021 года на сайте твойход.онлайн. Подать заявки и присоединиться к образовательным и тематическим мероприятиям могут учащиеся любого вуза России. За главные призы поборются студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре. 200 участников получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей – дополнительно гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по РФ и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

Всероссийский конкурс «Твой ход» стартовал 8 апреля 2021 года. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма. Конкурс проводится для студентов высших учебных заведений РФ с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана президентом России, председателем Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта на втором заседании Наблюдательного совета. Идею запуска конкурса озвучил победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Шишкин.



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