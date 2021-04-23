 

Египет сообщил о достигнутой договоренности с Москвой о полном возобновлении авиасообщения

23.04.2021, 12:48, Новости дня
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Москва и Каир договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщила пресс-служба президента Египта.

Представитель египетского лидера Бассам Рад сообщил, что «в ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом РФ Владимиром Путиным (…) достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха», передает РИА «Новости».

Отмечается, что стороны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о договоренности сторон о возобновлении авиасообщения между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.



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