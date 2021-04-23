Ученые усомнились, что магнитное поле Земли существует благодаря ядру

Принято считать, что магнитное поле нашей планеты существует благодаря ядру Земли. Но в этой «приписной истине» усомнились геофизики, работающие в калифорнийском университете.

Не исключено, что не ядро, а мантия планеты является источником магнитных волн, говорят ученые. Из этого предположения уже пытаются вывести новую теорию. Научные исследования в данной области ведутся уже более десятилетия.

Ранее ученые не сомневались в том, что источником является ядро. Однако усомниться в этом вынудили результаты ряда исследований. Напомним, что именно магнитное поле защищает всех нас от космической радиации, создавая благоприятные условия для развития жизни на нашей планете.