Ученые усомнились, что магнитное поле Земли существует благодаря ядру
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Принято считать, что магнитное поле нашей планеты существует благодаря ядру Земли. Но в этой «приписной истине» усомнились геофизики, работающие в калифорнийском университете.
Не исключено, что не ядро, а мантия планеты является источником магнитных волн, говорят ученые. Из этого предположения уже пытаются вывести новую теорию. Научные исследования в данной области ведутся уже более десятилетия.
Ранее ученые не сомневались в том, что источником является ядро. Однако усомниться в этом вынудили результаты ряда исследований. Напомним, что именно магнитное поле защищает всех нас от космической радиации, создавая благоприятные условия для развития жизни на нашей планете.
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