Скандалы: Айсен Николаев показал жене небо в алмазах

Супруга главы Саха (Якутия) получила 40% в ООО «Арктическая горная компания» (АГК), которой принадлежит лицензия на пользование недрами самой богатой алмазоносной провинции в регионе

Людмила Николаева, жена главы республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, собирается зарабатывать на добыче алмазов. С начала 2020 года она владеет 40% в ООО «Арктическая горная компания» (АГК), которой принадлежит лицензия на пользование недрами самой богатой алмазоносной провинции Якутии, выяснили «Открытые медиа». Компания продаёт алмазы под брендом «Алмазы Арктики» или «Алмар». Запасы месторождений АГК оцениваются почти в миллиард долларов, что позволяет ей войти в топ-20 крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.

Добывать алмазы сейчас выгоднее, чем нефть, учитывая ограниченность запасов, затраты на добычу и цены, отмечает управляющий партнёр Polarctic Capital, экс вице-президент «Алроса» Александр Паршков.

ООО «Арктическая Горная Компания» (АГК) существует с 2015 года. Хотя по регистрационным данным Людмила Николаева появилась в числе её совладельцев чуть более года назад, фактически она инвестировала в компанию с 2016 года, когда АГК получила лицензии на геолого-разведочные работы на месторождениях в якутской Арктике в Хатыстахе и Беенчиме, объяснил источник «Открытых медиа». В это время муж Людмилы Айсен Николаев был мэром столицы республики, города Якутска. Николаева значится миноритарием инвесткомпании «Поларктик капитал» (входит в группу Polarctic Capital), созданной для привлечения средств в развитие АГК, но не владеющей долей в этой компании, уточняет другой совладелец АГК и «Поларик капитала», заместитель гендиректора по коммерции АГК Андрей Новиков. По его словам, АГК уже привлекла 70 млн рублей инвестиций в геологоразведку на своих месторождениях.

В числе партнёров жены главы Якутии по «Арктической Горной Компании» — экс-гендиректор горнорудной компании «Леназолото» Павел Андреев (20%), совладелец «Малого Инновационного предприятия „Графен“» Роман Ноговицын (15%), совладелец «Полярной горной компании» Сергей Граханов (15%) и фирма «Поларктик Менеджмент» (10%), указано в «Контур. Фокус».

«Поларктик менеджмент» в свою очередь принадлежит жене замгендиректора по коммерции Андрея Новикова Елене Колган (у нее 75%), гендиректору крупного импортёра очковой оптики «Роденшток Рус» Елене Ковалёвой (18,8%) и Анне Орешниковой, директору специальных проектов JetBrains (6%). «Поларктик менеджмент» входит в инвестиционную группу Polarctic Capital.

У управленческой команды АГК большой опыт работы в алмазной индустрии. Гендиректор компании Андрей Карху более 20 лет работал главным инженером в крупнейшем в мире предприятии по добыче алмазов на рассыпных месторождениях — АО «Алмазы Анабара», дочерней структуре «Алроса». Заместитель гендиректора по коммерции Андрей Новиков был директором проектов по России алмазного дилера Diamond Trading NV (Бельгия) и китайского трейдера Delta Tau Diamond (Shanghai). Совладелец АГК Граханов — геолог в ОАО «Алмазы Анабара» и главный геолог ОАО «Нижне-Ленское». За последние 20 лет он открыл несколько рассыпных месторождений алмазов в Якутии. Граханов входит в профильный комитет Государственной комиссии по запасам Минприроды РФ.

Среди дилеров, продающих алмазы АГК, — крупнейшие мировые продавцы алмазов нидерландская Diamond Trading NV, китайская Deltatau Diamond (Shanghai) и индийская Diarough Corp.

До 2015 года лицензии на алмазные месторождения выдавались только группе «Алроса», входящей в число крупнейших алмазодобывающих компаний мира (по данным самой группы и аналитиков из Bain&Co, в России на неё приходится 95% добытых алмазов, а в целом по миру — 25%, запасы месторождений группы оцениваются более чем в 1,18 млрд карат). С 2015 года якутское Управление по недропользованию стало выдавать лицензии на месторождения другим компаниям. Сегодня такие лицензии кроме АГК есть у государственного холдинга «Росгеология», компании «Арктик Капитал» бизнесмена Матвея Евсеева и других структур.

Пока у АГК действуют лицензии на геолого-разведочные работы в Хатыстахе и Беенчиме с 2016 по 2023 годы и на поверхностное бурение до 100 метров с 2017 по 2023 год. По прогнозу компании, ресурсы Хатыстаха при разработке на глубину 10−200 м оцениваются примерно в 30 млн карат, а россыпи в Беенчиме — в 1,7 млн карат. Это сопоставимо с годовым объёмом добычи ещё одного лидера мирового алмазного рынка, компании De Beers.

На Хатыстахском месторождении преобладают мелкие камни хорошего качества учётной стоимостью $15−33 за карат. В Беенчиме качество камней ниже, что компенсируется большими размерами алмазов и более высокой средней учётной стоимостью — около $90 за карат. АГК ожидает, что извлечённые на месторождениях алмазы будут от 0,1 до 4 карат, 80% из них — ювелирного качества. При этом прогнозируется добыча отдельных камней в 10 карат и больше. В целом свои месторождения компания оценивает в $958,7 млн. Оценка подтверждена независимой экспертизой международной консалтинговой компании SRK Exploration Services, а аудит АГК провела ФБК Grant Thornton.

«Беенчиме — классическое россыпное месторождение, Хатыстах — рассыпное месторождение, под которым, по оценкам геологов, находится редкое лампроитовое месторождение алмазов. АГК с 2016 года занимается геологоразведкой обоих рассыпных месторождений на глубинах до 10 метров и в перспективе планирует изучить Хатыстахский участок до глубины 100 метров», — рассказал ОМ замгендиректора по коммерции АГК Андрей Новиков. После завершения разведки и подтверждения запасов АГК намерена получить лицензии на промышленную добычу алмазов, сейчас компания ищет новых инвесторов для этого, говорит он. По его словам, АГК рассчитывает получить прибыль в 2024 году и выплатить первые дивиденды владельцам.

В администрации республики не прокомментировали планы АГК и участие супруги главы региона в компании.

В лампроитовых месторождениях алмазы выталкиваются на поверхность в местах разрыва после столкновения плит. Камни в таких месторождениях, как правило, некрупные, находятся на глубине до 100 метров. Более распространённые месторождения алмазов — кимберлитовые трубки — появились в результате естественного взрыва породы, в них алмазы залегают глубже, до нескольких километров под землей, зато по размеру они крупнее.

Хатыстах и Беенчиме находятся на территории Леноанабарской алмазоносной субпровинции, где добыты сверхкрупные алмазы редких цветов: розовый «Призрак Розы» (27,85 карат), ярко-жёлтый алмаз — «Жар-птица» (34,17 карат), алмаз «Творец» (298,48 карат). В феврале 2021 года «Алроса» объявила о добыче ещё одного жёлтого алмаза на 100 карат в этой же провинции. «Призрак Розы» после огранки на предприятии «Бриллианты Алроса» был продан в ноябре 2020 года на аукционе Sotheby’s за $26,6 млн неизвестному покупателю.

Работы на месторождениях АГК сейчас по договору подряда ведёт дочерняя структура «Алросы» — «Алмазы Анабара», сообщили ОМ в пресс-службе «Алросы».

«Первые работы по разведке мы проводили практически лопатами. Потом планировали сами закупать технику, но из-за пандемии коронавируса у „Алросы“ высвободились производственные ресурсы, и мы смогли подключить к этим работам с марта этого года её дочернюю компанию. Выбор подрядчика очевиден — это единственная компания, которая добывает алмазы в нашем операционном регионе, за более чем 20 лет накопила большую экспертизу», — объясняет Новиков.

Как занимается бизнесом семья руководителя Якутии

Доля в алмазодобывающей компании — в перспективе самый доходный бизнес Людмилы Николаевой, но далеко не первый в её практике. С 2004 года ей принадлежали оптовая компания «Якутснаб», «Табагинская лесопильная компания», продавец фармпродукции «Передовые медицинские технологии», а также коммерческая недвижимость. Торговые фирмы и лесопилка сейчас ликвидированы, а доли в компаниях-владельцах недвижимости (17,1% — ООО «Строительный рынок» и 25% — ООО ТД «Строительный рынок») Людмила в феврале 2021 года передала старшей дочери Анне Николаевой. «Строительный рынок» получил в 2019 году выручку в 41,9 млн рублей, ТД «Строительный рынок» — 30,4 млн рублей. Ещё Анна возглавляет ресторан здорового питания «Зелёный город» в Якутске.

С алмазной индустрией Людмила Николаева хорошо знакома. С 2005 года она работала в «Алмазэргиэнбанке» — уполномоченном агенте правительства Республики Саха по обслуживанию инвестиций в добывающие отрасли. Также это банк алмазодобывающего АО «Нижне-Ленское», подконтрольного группе «Алроса». К 2010 году Николаева стала руководителем департамента корпоративного бизнеса, заместителем председателя правления «Алмазэргиэнбанка», с 2010 по 2014 год работала первым заместителем председателя правления, а в 2014 году была назначена председателем правления банка.

Айсен Николаев, супруг Людмилы Николаевой, в 2012 году стал мэром Якутска, столицы республики, пробыв на этом посту до 2018 года. В 2018 году он был избран главой республики. После этого его жена перестала возглавлять правление «Алмазэргиэнбанка», оставшись советником предправления.

Айсен Николаев гордится своей женой и называет её одним «из лучших финансистов нашей республики». Её доходы всегда выше, чем у мужа. Так в 2019 году Людмила Николаева заработала 21,1 млн, а Айсен Николаев — чуть больше 8 млн рублей, указано в их декларациях.

Наталья Кузнецова