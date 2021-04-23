Мнение: Про навоз

Текущая неделя обещала быть крайне насыщенной. Сразу четыре события, каждое из которых вызывало вопросы, ответ на которые мог быть самым неожиданным. Послание Путина, саммит по климату, приезд и переговоры с Лукашенко, срочное и внеплановое заседание Совета Федерации.

До того, как эти события произошли, они выглядели весьма четкой и даже угрожающей цепочкой, однако прошло уже три из них, остается только заседание Совета Федерации — и похоже, что всё заканчивается с каким-то весьма неприличным звуком.

Совершенно беспредметный текст, зачитанный Путиным 21 апреля, обнулил все предположения о каких-то решительных шагах и ответах Кремля на целый ряд угроз: от обострения на Донбассе до серии дипломатических скандалов. Стоящая на украинской границе группировка из двух развернутых армий выглядела мощно и недвусмысленно, но на этом грозном впечатлении всё и закончилось: армию спешно отправляют по казармам. Войны не будет, кровожадные вопли вечерних М. про ядерное оружие, «дойдем до Львова» и «испепелим» закончились ничем.

Саммит по климату тоже никаких неожиданностей не принес. С самого начала было известно, что Байден будет актуализировать экологическую тематику, так как именно она в скором будущем должна заменить карантинный психоз в плане глобального террора. Глобалисты обладают достаточно большим набором инструментов для выкручивания рук и продвижения своей повестки. Климат – один из них. Ключевым вопросом был: примет ли Путин участие в этом мероприятии, учитывая, что оно для России ничего хорошего не несет. Принял. А куда он денется. Так что и здесь без неожиданностей – “Тень, знай своё место”.

Приезд Лукашенко плюс его заявление о том, что 22 апреля он выступит с каким-то совершенно экстраординарным заявлением, закончился тоже тихо и без помпы — о чем-то там поговорили, согласовали очередные пункты интеграции, и безо всякого заявления и резюме Лукашенко по-тихому убыл восвояси. Никто никого не аннексировал, а разговоров-то было.

Ну, и сегодняшнее заседание Совфеда. Похоже, что и оно будет ни о чем. Вроде бы Совет Федерации разрабатывает закон о навозе (да, именно о навозе: будет дано определение этому важному стратегическому продукту, порядок его производства и использования населением). Но вряд ли именно навоз был причиной столь экстренного заседания. Хотя кто его знает, с учетом того, что в головах у номенклатуры именно он, можно предполагать практически всё.

В общем, не задалась неделька у тех, кто прогнозировал какой-то рывок и мощный ответ на вражеские козни. Все заканчивается обычной коровьей лепёшкой. У нас вообще вся политика на нее похожа, так что всё в порядке. Будем опять сосредотачиваться и грозно молчать, ибо времени на раскачку просто нет.

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