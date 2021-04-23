ММКФ-2021: Мерьем Узерли, Кристина Асмус, Екатерина Климова и другие на церемонии открытия фестиваля

В четверг вечером в столичном театре “Россия” на Пушкинской площади прошла торжественная церемония открытия 43-го Московского международного кинофестиваля. Традиционно мероприятие началось с прохода гостей по красной дорожке. В этом году церемонию посетили Екатерина Климова, Агата Муцениеце, Егор Бероев и Ксения Алферова, Кирилл Сафонов и Александра Савельева, Дарья Повереннова, Екатерина Волкова, Вадим Верник, Вячеслав Манучаров, Марина Зудина, Александра Ревенко, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман, Владимир Яглыч, Любовь Толкалина, Филипп Киркоров и другие. Особенно ждали в этот вечер Мерьем Узерли, звезду сериала “Великолепный век”. О том, что актриса прилетит в Москву и посетит фестиваль, стало известно еще на прошлой неделе. Мерьем представит картину “Улей” со своим участием.

Церемония началась с выступления министра культуры России Ольги Любимовой, которая зачитала гостям и участникам смотра приветствие президента страны Владимира Путина.

И сегодня искренний, неиссякаемый интерес к фестивалю убедительно свидетельствует о его востребованности как у профессионалов, так и у любителей киноискусства. Ведь на его площадках неизменно демонстрируется качественное, глубокое кино, зажигаются новые звезды, – процитировала Ольга Любимова слова главы государства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова

Министр культуры также поздравила участников и гостей с открытием Московского международного кинофестиваля от своего имени.

Это единственный международный кинофестиваль в мире, который ни на год не ушел в онлайн. Это удивительный для нас опыт! И мы рады, что у нас есть такая возможность, – сказала Ольга Любимова.

Кристина Асмус Екатерина Климова Мария Кожевникова Екатерина Волкова Любовь Толкалина с дочерью Марией Александра Ревенко

Евгения Медведева

Кирилл Сафонов и Александра Савельева Марина Зудина Татьяна Михалкова Ян Гэ Светлана Дружинина Олеся Судзиловская

Впрочем, пандемия все-таки внесла свои коррективы в работу фестиваля. В этом году жюри основного конкурса возглавил режиссер, оператор и продюсер Брийянте Мендоса. Как председателю ему на время проведения фестиваля должны были вручить знак особой роли – золотую цепь с тремя медальонами, демонстрирующими главные символы Москвы – Спасскую башню, Собор Василия Блаженного и святого Георгия, созданную Mercury. Однако свои обязанности Брийянте Мендоса будет выполнять удаленно. Филиппинский режиссер получил положительный тест на коронавирус буквально накануне своего вылета в Москву. Об этом сообщил президент фестиваля Никита Михалков на брифинге за несколько часов до начала церемонии открытия.

Опасность не миновала. Хочется, чтобы фестиваль не подвели зрители. Если в результате начнется новая волна болезни, пострадают все. А так нам доверяют, и мы обещаем все провести должным образом, — заверил Михалков. В жюри конкурса также вошли Милош Бикович, композитор Юрий Потеенко, режиссер Карим Айнуз и режиссер Нигина Сайфуллаева.

Тимур Бекмамбетов и Наталия ФишманФильмом открытия ММКФ стала новая картина Тимура Бекмамбетова “Девятаев”, посвященная подвигу советского летчика-истребителя. Герой совершил побег из немецкого концлагеря, расположенного на острове Узедом, угнав новейший бомбардировщик врага. Главную роль в фильме сыграл Павел Прилучный, а одну из песен в картине – “Любимый город” – исполнил солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на русском языке. Музыкант также посетил церемонию открытия фестиваля.

Милош Бикович Дарья Повереннова Агата Муцениеце Анна Пескова

Обязательной частью торжественной церемонии открытия ММКФ является вручение специального приза “За вклад в кинематограф”. В этом году его получил Валентин Гафт посмертно, а на сцену за призом поднялась вдова актера Ольга Остроумова.

Никита Михалков и Ольга Остроумова

В рамках нынешнего Московского кинофестиваля, который продлится неделю – до 29 апреля, покажут 210 кинокартин. В основной конкурс вошли 14 фильмов производства Венесуэлы, Японии, Китая, Германии, Норвегии, Италии, Сербии, Индии, Ирана и других стран. Россию в конкурсе представит “Последняя “Милая Болгария” режиссера Алексея Федорченко.

Филипп Киркоров Зара (серьги, Graff; браслеты, Messika) Лукерья Ильяшенко