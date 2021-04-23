Мнение: “Остров сокровищ”

Отреставрированная версия одного из лучших позднесоветских анимационных фильмов "Остров сокровищ". Теперь в 4K.

Что в детстве, что в более зрелом возрасте, он всегда доставлял как своеобразной рисовкой, так и вставками с живыми актерами и песнями с подтекстом. "Мы все участники регаты" спустя несколько лет после выхода стала весьма жизненной. Немало "гребцов" эта "регата" загребла.

Ну а персонажи вроде доктора Ливси и капитана Смоллета и вовсе вышли за пределы произведения, став крайне меметичными.

В целом, одна из больших удач позднесоветской анимации.

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