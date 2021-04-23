Call 911. Maruv показала бордель и в стрингах станцевала тверк. Видео

Песню Maruv записала с румынским композитором и диджеем Sickotoy.

Исполнительница предстала в роли коварной женщины-вамп, которая соблазняет главного героя, не подозревающего, какая опасность ждет его в финале.

Певица снялась в черном кожаном плаще с ремнями и туфлях на высоких каблуках, с гладко зачесанными волосами. В отдельных сценах она показала тело в нижнем белье и, развернувшись спиной к объективу, в стрингах станцевала тверк.

Кроме Maruv, в клипе снялись участницы ее балета. Они образно воспроизвели сцены секса в борделе.

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Видео: MARUV / YouTube

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