 

Call 911. Maruv показала бордель и в стрингах станцевала тверк. Видео

23.04.2021, 12:02, Новости дня
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Песню Maruv записала с румынским композитором и диджеем Sickotoy. 

Исполнительница предстала в роли коварной женщины-вамп, которая соблазняет главного героя, не подозревающего, какая опасность ждет его в финале.

Певица снялась в черном кожаном плаще с ремнями и туфлях на высоких каблуках, с гладко зачесанными волосами. В отдельных сценах она показала тело в нижнем белье и, развернувшись спиной к объективу, в стрингах станцевала тверк.

Кроме Maruv, в клипе снялись участницы ее балета. Они образно воспроизвели сцены секса в борделе.

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Видео: MARUV / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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