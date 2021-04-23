СБУ разоблачила работающего на РФ хакера, который пытался узнать персональные данные сотрудников спецслужбы

Правоохранители установили, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему “Яндекс.Деньги”.

По данным СБУ, злоумышленником оказался житель Львовской области. На днях он сделал рассылку в мессенджере WhatsАpp на личные номера сотрудников СБУ. Сообщения содержали ссылку на сайт, хостинг которого находится на территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка “папки с архивом”. В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций “ЛНР” и “ДНР” предлагают денежное вознаграждение.

“На самом деле, по выводам экспертов, архивный документ содержит вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности к log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей”, – уточнили в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли пять GSM-шлюзов на 78 онлайн-каналов, компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением, мобильные устройства и флеш-накопители, а также почти 4000 сим-карт украинских мобильных операторов.

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