Переболевшая год назад COVID-19 Милано вакцинировалась от коронавируса

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23.04.2021, 12:02, Новости дня
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“Спасибо за вакцину против СOVID-19. Осталось сделать еще одну [прививку]. Наука удивительна”, – подписала фото актриса.

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Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa)

Контекст:В августе 2020 года Милано рассказала, что в апреле переболела COVID-19. По словам актрисы, тест на антитела дал положительный результат только спустя несколько месяцев после выздоровления.
Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 172 странах, сделано уже более 966 млн прививок, сообщает Bloomberg.
Больше всего прививок сделали в США – ввели 219 млн доз вакцин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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