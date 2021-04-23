Переболевшая год назад COVID-19 Милано вакцинировалась от коронавируса

“Спасибо за вакцину против СOVID-19. Осталось сделать еще одну [прививку]. Наука удивительна”, – подписала фото актриса.

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Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa)

Контекст:В августе 2020 года Милано рассказала, что в апреле переболела COVID-19. По словам актрисы, тест на антитела дал положительный результат только спустя несколько месяцев после выздоровления.

Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 172 странах, сделано уже более 966 млн прививок, сообщает Bloomberg.

Больше всего прививок сделали в США – ввели 219 млн доз вакцин.

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