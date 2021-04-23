 

На вакцинацию против коронавируса записались коллективы 84 предприятий – Ляшко

23.04.2021, 12:02, Новости дня
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“Хотел бы сразу предупредить, что никакой “зради” нет. Вакцинация в Украине продолжается в соответствии с дорожной картой и этапами, которые в ней определены. В то же время регистрация коллективов нужна, чтобы мы оперативно, в случае поступления большого количества доз вакцин эффективно использовали все платформы, предусмотренные для прививок”, – сказал главный санврач.

Он отметил, что сейчас используются две платформы – мобильные бригады и прививочные пункты, а в случае поступления большого количества вакцин Минздрав готов открывать вакцинальные центры.

“Вакцинация по этому листу ожидания будет проводиться только при наличии большого количества доз вакцины, которая не применяется в прививочных пунктах. Она будет использоваться мобильными бригадами, они будут приезжать на предприятие и проводить вакцинацию. Это нам позволит правильно, организованно и быстро обеспечить выполнение национального плана по иммунопрофилактике”, – сказал он.

Ляшко отметил, что запись коллективов на прививки не является нарушением плана вакцинации.

“Нет, это не нарушение. В “дорожной карте” четко прописано, что у нас одновременно могут работать несколько этапов. Если мы говорим о первом, втором и начале третьего этапа, то у нас в этих этапах около 10 млн доз. Но есть люди, которые думают, сомневаются, которые не могут в этот период времени получить прививку, поэтому чтобы вакцина не лежала на складах, а эффективно использовалась, будут приглашаться другие категории лиц из других этапов или будут работать мобильные бригады в организованных коллективах”, – заявил он.

Замминистра уточнил, что записаться могут все предприятия, независимо от формы собственности, в которых работает больше 50 человек. 

Контекст:С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Ляшко рассказал, что вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля, сообщили в Минздраве.
По состоянию на 23 апреля в Украине сделали 508 тыс. прививок от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. 
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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