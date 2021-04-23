Российские хакеры заявили, что украли чертежи нового Macbook, и требуют $50 млн от Apple

Тайваньская компания Quanta Computer является ключевым поставщиком Apple, производя в основном Macbook. Она также производит товары для таких компаний, как HP, Facebook и Google.

Группировка вымогателей REvil опубликовала в дарквебе сообщение, в котором говорится, что она смогла проникнуть во внутреннюю сеть Quanta Computer. Эта публикация была размещена в тот же день, когда Apple проводила свою презентацию новых продуктов. За несколько дней до того публичный представитель REvil заявил в дарквебе, что группа вот-вот объявит о своей “крупнейшей атаке в истории”. Это объявление было сделано на русском языке в канале, где группа REvil вербует новых участников, отмечает Bloomberg.

Сама Quanta Computer признала факт атаки, но не уточнила, удалось ли злоумышленникам похитить какие-либо сведения. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и специалистами в сфере информационной безопасности. Хакеры пытались получить от Quanta Computer выкуп в размере $50 млн за ключ дешифрования для разблокировки систем компании.

К моменту завершения презентации Apple, группировка REvil опубликовала схемы нового ноутбука компании, включая 15 изображений, подробно описывающих внутреннюю структуру того, что похоже на разработанный недавно Macbook. На изображениях указаны серийные номера конкретных компонентов, размеры и другие сведения, подробно описывающие многие рабочие детали внутри ноутбука Apple. Одно из изображений подписано дизайнером Apple Джоном Андредисом и датировано 9 марта 2021 года.

Не получив выкуп от Quanta Computer, группа REvil теперь пытается шантажировать Apple, чтоб извлечь выгоду из украденных данных. Хакеры требуют от Apple выплатить выкуп до 1 мая. До тех пор хакеры будут продолжать публиковать новые файлы каждый день, сообщает REvil в своем блоге. Представитель Apple отказался комментировать вопросы о возможном компромиссе.

Контекст:REvil – группа хакеров, которая в прошлом году обещали опубликовать 756 ГБ данных, среди которых “грязные секреты” тогдашнего президента США Дональда Трампа. Они якобы взломали юридическую фирму из Нью-Йорка Grubman Shire Meiselas & Sacks и получили доступ к контрактам, личным перепискам, соглашениям о неразглашении и прочим сведениям звезд, таких как Мадонна, Леди Гага, Элтон Джон, Роберт Де Ниро и других.

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