Мнение: Чиновникам запретили иметь гражданство за рубежом

Второй паспорт — разумная мера предосторожности для любого крупного политика, чиновника или бизнесмена. Сегодня ты Великий Князь, внук Николая I и близкий друг Николая II, ты создаёшь отечественную авиацию и доблестно воюешь за свою страну. А завтра тебя раскулачивают и заочно приговаривают к казни, ты навсегда покидаешь Родину и оканчиваешь дни во Франции.

Или, допустим, ты растёшь в семье генерального секретаря партии, твой отец пользуется неограниченной властью и балует тебя. Но потом отец умирает, и вскоре всплывает часть правды о тёмной стороне его правления. Эмиграция строжайше запрещена, так что тебе приходится выпрашивать разрешение на временное посещение Индии, а потом бежать в американское посольство, чтобы просить там политического убежища.

Второй паспорт, равно как и собственность за рубежом — нормальная диверсификация рисков. Сгорела квартира — переселился на заранее купленную дачу. Рейдеры отжали металлургический комбинат в Италии — получаешь доход от металлургического комбината в Китае.

Страновые риски, несомненно, существуют. Второй 1917 год маловероятен в России, так что всерьёз закладываться на него я бы не стал, однако катастрофа в масштабах конкретной персоны — несправедливое судебное преследование, ошибочное начисление налогов — всегда возможна. Ругать за это страну не нужно: жернова государственной машины могут зажевать руку добропорядочного гражданина в любой стране, хоть в Швейцарии, хоть в Новой Зеландии. Это риск, которого мы не можем избежать, как не могут даже самые ярые адепты здорового образа жизни избежать риска серьёзно заболеть.

К примеру, вот типичная история из Евросоюза. Мужчина развёлся с женой, так как та родила ему маленького негритёнка. Жена обратилась в суд, и суд постановил, что мужчина должен платить ей алименты: по 40% от своей зарплаты ежемесячно, примерно 20-25 лет, покуда ребёнок не закончит учёбу. Тот факт, что это чужой ребёнок, судью не впечатлил, ибо законы в странах Евросоюза обычно ставят интересы ребёнка выше интересов обманутых мужей. Юридического решения проблема ограбленного государством супруга не имеет. Однако если у европейца есть собственность в другой стране, он может просто эмигрировать, чтобы не испытывать чувство бессилия и унижения на протяжении десятилетий.

В России конкретно такого капкана в законодательстве нет, однако есть масса других. Судебная система любой страны — Россия не исключение — генерирует несправедливость на конвейере, то поощряя преступников, то наказывая невиновных. Мы называем судебную систему «хорошей» не тогда, когда она действительно хороша, а когда количество вопиюще несправедливых приговоров снижается, допустим, до 10%, по сравнению с 50% в странах с плохими судебными системами. Условный инженер этого не чувствует, так как сталкивается с судами редко, а вот крупные политики, чиновники и бизнесмены чувствуют это очень хорошо, ибо масштабные юридические баталии — постоянный фон их повседневной жизни.

Повторю ещё раз: в России всё в порядке по сравнению с другими странами. Просто мы живём в 2021 году, и технологии человечества ещё не дозрели до создания хороших судебных систем. Мы сделали большой шаг вперёд по сравнению с законами Хаммурапи, однако мы ещё бесконечно далеки от эльфийских фантазий борцов с режимом, в которых суд отличает агнцев от козлищ с терпением и мудростью царя Соломона. Опять-таки, праведников среди нас мало. А грешники, сами понимаете, рискуют сильнее, для них второй паспорт — насущная необходимость.

Лично у меня нет ни второго паспорта, ни собственности за рубежом, однако это скорее проявление моей беспечности: я слишком сильно привязан к России, чтобы всерьёз думать об эмиграции. Я хорошо понимаю тех, у кого второй паспорт есть, и у меня в мыслях нет подозревать их в дефиците патриотизма. Биография Великого Князя Александра Михайловича показывает, что он остался патриотом России даже после катастрофы 1917 года, однако судьба заставила его эмигрировать во Францию, чтобы провести там последние 15 лет своей жизни.

Несмотря на всё вышеизложенное, интересы общества требуют, чтобы у представителей власти не было никаких интересов за пределами своей страны. При кораблекрушении капитан должен уходить с корабля последним, и если у капитана есть персональная спасательная шлюпка, это не только выглядит некрасиво, но и сильно деморализует экипаж.

Во вторник Госдума приняла законы, запрещающие госслужащим иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом:

https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/04/20/n_15884540.shtml

Основной законопроект с поправками был внесен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в развитие норм Конституции.

Законом вводится запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием двойного гражданства (подданства) либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание российского гражданина на территории другой страны.

Кроме того, госслужащие будут обязаны уведомлять о прекращении российского гражданства и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Под нормы о запрете подпадают сотрудники госохраны, таможенных органов, военнослужащие, росгвардейцы, сотрудники МЧС, СВР, ФСИН, депутаты, руководители субъектов Российской Федерации, председатель Центробанка, сотрудники МВД и СК, а также уполномоченный по правам ребенка, финансовый омбудсмен и члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Ко второму чтению уточнено, что данный запрет распространяется и на зампредов ЦБ.

Можете называть меня поборником тирании и певцом душителей свобод, но я уверен, что это правильное решение. Иногда приходится делать выбор между интересами конкретных персон и интересами государства. Поступая на госслужбу, ты берёшь на себя обязательства перед обществом. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». С точки зрения общества вполне разумно подстраховаться, осложнив жизнь потенциальным коррупционерам, агентам влияния и просто беспечным космополитам, ставящим интересы России на двадцать последнее место после разнообразных личных выгод.

Законы в духе только что принятого — повышающие ответственность госслужащих, помогающие им доверять друг другу, опираться друг на друга — очень важны. Они воспитывают властные элиты, повышают их качество.

Россия смогла восстановиться после 1917 и после 1992 года только потому, что значительная доля политических элит смогла проявить государственное мышление, сообща починить и укрепить государственную машину. Менее удачливые страны, — Польша, к примеру, — подобные экзамены провалили. Местные элиты из века в век предпочитали строить дворцы и плести интриги вместо того, чтобы надрывать жилы на жизненно важных для страны проектах. Промежуточные результаты игры мы видим на табло — на политической карте мира.