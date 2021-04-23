 

В Германии не увидели препятствий для поставок «Спутника V» при одобрении препарата

23.04.2021, 11:56, Новости дня
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Власти Германии не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если ее одобрит Евросоюз (ЕС), сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе визита в Сербию.

Маас заявил, что если ЕС одобрит российскую вакцину, то в Берлине не видят препятствий для использования препарата, передает РИА «Новости».

«Но условие в том, что она будет одобрена и ЕС получит возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине», – добавил он.

Напомним, эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V».

При этом европейские эксперты отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая.

Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V».  Также он сказал, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно.



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