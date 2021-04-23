 

Россия объявила о высылке пятерых дипломатов Польши

23.04.2021, 11:56, Новости дня
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Москва выразила послу Польши Кшиштофу Краевскому решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и объявила о высылке пятерых сотрудников польского посольства, информирует МИД России.

«В МИД РФ был вызван посол Польши в Москве Краевский, которому был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства Российской Федерации в Республике Польша persona non grata под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Такие действия в ведомстве назвали подтверждением того, что «Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений». «Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада», – указали в министерстве.

«В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило persona non grata пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая», – заявили в МИД.

15 апреля троих сотрудников посольства РФ в Польше признали персонами нон грата. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши. В МИД заявили, что РФ в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов.



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