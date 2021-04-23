 

Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения в работе

23.04.2021, 11:56, Новости дня
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Генеральный прокурор Игорь Краснов внес представления руководителю Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елене Черняковой за нарушения в работе организации в прошлом году.

«Выявлен ряд нарушений в деятельности Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Им ненадлежаще реализовывались полномочия по изучению территориальных программ, гарантирующих бесплатное оказание гражданам медицинской помощи», – передает слова генпрокурора РИА «Новости».

Краснов пояснил, что устанавливаемый в регионах объем финансирования медицинской помощи не обеспечивал реальную потребность людей в медицинских услугах. Подобные случаи были выявлены, в частности, в Адыгее, на Алтае, в Ивановской области.

«По этим и другим нарушениям руководителю фонда мною внесено представление», – сообщил глава ведомства.

Ранее Счетная палата сообщила, что российским регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медицинского страхования.



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