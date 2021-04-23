 

Ученые из Китая нашли напиток для быстрого сжигания жира

23.04.2021, 11:50, Разное
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Ученым из Китая в ходе проведения исследования удалось найти напиток, который помогает сжигать жир. К тому же он снижает риск развития сердечных патологий и сахарного диабета.
Объектом исследования выступили мыши. Ученые в процессе проведения научной работы кормили их продуктами с высоким содержанием жиров. В течение десяти дней экспериментальная группа получала сок из микрозелени брокколи. Также грызунам вводили лекарство, которое должно было действовать, как препараты для лечения диабета. Ожидалось, что препарат увеличит чувствительность к инсулину, поэтому организм станет быстрее расщеплять сахар и применять его в качестве топлива.

Ученые очень удивились, что мыши, которым давался сок из микрозелени брокколи, показали впечатляющие результаты. Потребление данного напитка способствует снижению количества белого жира. В основном его накопление происходит вокруг средней части тела. Сок улучшил толерантность к глюкозе и снизил резистентность к инсулину.

Сообщается, что у подопытных мышей изменился состав кишечной микробиоты. В результате был виден антиоксидантный и противовоспалительный эффект.

Источник: ufacitynews.ru



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