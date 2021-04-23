 

Диетолог Марина Макиша рассказала о пользе витамина C

23.04.2021, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетолог Марина Макиша рассказала, чем полезен витамин С, и в каких продуктах он содержится. Этот элемент важен для организма человека, поскольку самостоятельно не вырабатывается.
Витамин С является важным регулятором, катализатором и кореагентом во многих процессах. Он представляет собой мощный антиоксидант, то есть предотвращает старение и развитие рака. Также витамин С принимает активное участие в биосинтезе основного белка, поэтому способствует выработке колагена. Элемент воздействует на процесс усвоения железа в организме. Витамин С очень полезен для иммунитета, также он помогает поддерживать в должном состоянии сосуды и нормальное зрение.

Лидером по содержанию элемента считаются ягоды шиповника. В 100 граммах продукта имеется 700% от суточной нормы витамина. При запаривании ягод кипятком количество элемента сократится в два раза. При нагревании витамин С разрушается, поэтому принято считать основным его источником свежие фрукты и овощи. В рацион необходимо включить черную смородину, облепиху, киви, болгарский перец, петрушку, брокколи, шпинат, клубнику, цитрусовые.

Врач-диетолог порекомендовала не получать витамин С в таблетках. При их чрезмерном употреблении не исключены аллергические реакции. Нехватка элемента, в свою очередь, приводит к утомляемости и слабости.

Источник: iz.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Учёные хотят «разливать в бутылки» запах счастья для лечения психических расстройств

06.08 / Мнение: Государство. Интерсубъективное.

15.08 / Карли Клосс и Кайя Гербер стали совладелицами журнала W Magazine

30.01 / Главред Mash, побывавший во «дворце Путина», связан с администрацией президента

12.01 / В России предложили скорректировать стратегию борьбы с коронавирусом

05.10 / Иммунолог Ирина Ярцева назвала мифом разговоры о «волшебных» таблетках от стресса

16.12 / Не пришли на похороны! Как могли? – Личное мнение

29.10 / СМИ: Куркова и Амарян тайно стали родителями благодаря суррогатной матери

20.02 / Врачи назвали три критических симптома COVID-19

31.10 / Мнение: Это не мы, а свободные и независимые СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика