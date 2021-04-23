Диетолог Марина Макиша рассказала о пользе витамина C

Диетолог Марина Макиша рассказала, чем полезен витамин С, и в каких продуктах он содержится. Этот элемент важен для организма человека, поскольку самостоятельно не вырабатывается.

Витамин С является важным регулятором, катализатором и кореагентом во многих процессах. Он представляет собой мощный антиоксидант, то есть предотвращает старение и развитие рака. Также витамин С принимает активное участие в биосинтезе основного белка, поэтому способствует выработке колагена. Элемент воздействует на процесс усвоения железа в организме. Витамин С очень полезен для иммунитета, также он помогает поддерживать в должном состоянии сосуды и нормальное зрение.

Лидером по содержанию элемента считаются ягоды шиповника. В 100 граммах продукта имеется 700% от суточной нормы витамина. При запаривании ягод кипятком количество элемента сократится в два раза. При нагревании витамин С разрушается, поэтому принято считать основным его источником свежие фрукты и овощи. В рацион необходимо включить черную смородину, облепиху, киви, болгарский перец, петрушку, брокколи, шпинат, клубнику, цитрусовые.

Врач-диетолог порекомендовала не получать витамин С в таблетках. При их чрезмерном употреблении не исключены аллергические реакции. Нехватка элемента, в свою очередь, приводит к утомляемости и слабости.

Источник: iz.ru