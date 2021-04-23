Ученые выяснили, почему люди любят рассматривать себя в зеркало

Японские исследователи провели ряд экспериментов, в процессе которых попытались выяснить, почему люди так любят рассматривать свое отражение. Им показывали изображения незнакомых людей на фотографии. Людей, которые были очень похожи на них самых, а также их собственные изображения.

Одновременно фиксировалась активность головного мозга. В результате экспериментов ученые сумели доказать, что рассматривая свое собственное лицо, человек на подсознательном уровне получает удовольствие.

В мозге выделяется гормон счастья, утверждают специалисты. Вот почему многие из нас подолгу задерживаются у зеркала, рассматривая собственное отражение, поясняют ученые. Нам это приносит примерно такое же удовольствие, как вкусная еда, например.