Из песка создан солнечный элемент с КПД 26%

Это решение можно считать революционным в области возобновляемой энергетики. Обычный песок стал основным компонентом солнечной панели, разработанной в Институте систем солнечной энергетики им. Фраунгофера. Производство батарей из кремния должно быть очень дешевым, отмечают специалисты.

Но самое главное преимущество новинки состоит в том, что у нее высокий показатель КПД – целых 26%. Это рекордный результат в отрасли, уточняют эксперты.

Ранее такая же эффективность была зафиксирована у панелей, созданных по технологии IBC. Однако производство там было слишком затратным, а потому массового выпуска таких панелей мы не увидели. В данном случае себестоимость низкая, напоминают разработчики.