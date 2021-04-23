Данила Козловский прилетел к дочери после объявления о разрыве с Ольгой Зуевой

Чуть больше недели назад 35-летний актер Данила Козловский признался в интервью Ирине Шихман, что их с 33-летней актрисой Ольгой Зуевой отношения подошли к концу. Причем, как намекнул актер, отчасти в этом виноват он сам:

Мы расстались. Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать — это наша жизнь, глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду.

Также он признался, что крайне редко видит их общую дочь – Оду Валентину Зуеву, которой в марте исполнился один год. Все потому, что с рождения малышка живет с матерью в Соединенных Штатах:

Как только у меня появляется время, я лечу туда на несколько недель, хоть на четыре дня. Я никогда не думал, что могу кого-то так сильно любить. Я никогда не думал, что на это способен. Я на самом деле довольно эгоистичный человек, и испытывать к кому-то настолько сильное чувство довольно неожиданно для меня.

И сейчас Даниле после премьеры своего фильма “Чернобыль” удалось вырваться в небольшой отпуск и прилететь к дочке за океан. Несколько часов назад он опубликовал две фотографии у себя в сторис. На первом снимке они запечатлены вместе, на втором видно, как девочка, держась за коляску, стоит на аллее в парке.

Напомним, об отношениях Данилы и Ольги впервые стало известно в начале 2015 года, когда пара вышла в свет на премьере фильма с участием Данилы “Духless 2”. За пять лет отношений они несколько раз работали на одной съемочной площадке: сначала актриса появилась в режиссерском дебюте Козловского “Тренер”, затем он оказал своей девушке ответную услугу – снялся уже в ее первом фильме “На районе”. Фильм “Официально красивые” стал их третьим совместным проектом на экране.

В марте прошлого года Данила и Ольга впервые стали родителями, у пары родилась дочь, которой они дали необычное имя – Ода Валентина. По словам источника, близкого к паре, “Ольга решила рожать в Америке из-за того, что много лет жила там, получила местное образование и снялась в нескольких фильмах”. После родов Зуева осталась в Америке, а Данила вернулся в Россию, где продолжил актерскую и режиссерскую деятельность – в частности, весь последний год он работал над фильмом “Чернобыль”.

Ольга Зуева с дочкой