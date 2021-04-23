 

Верещук: Политики должны показать обществу, что перед угрозой, которая нависла над страной, власть и оппозиция умеют консолидироваться

23.04.2021, 11:08, Новости дня
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“Военные будут воевать, это их обязанность, это их работа, и они ее будут делать как можно лучше. Мы, политики, должны заниматься тем, чтобы наоборот – успокаивать общество, – подчеркнула она. – Мы должны делать все, чтобы общество спало спокойно, понимая, что в этой стране есть и власть, и оппозиция, которые смотрят в одну сторону, которые перед угрозой, которая действительно есть, и нависла над над нашим государством, умеют консолидироваться”.

Контекст:Ситуация на Донбассе обострилась в начале 2021 года. В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.
Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.
Власти РФ на фоне обострения ситуации на востоке Украины объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он сообщил, что 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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