Политолог Молчанов: Терехов уже сейчас проблема для Киева. Он очень рискованная ставка

“Важнейшее политическое событие сезона – это выборы в Харькове. Это очень хорошо осознают в Офисе президента. И там очень хотят победы. Пусть непрямой. Но такой, чтобы сохранить влияние. Своего кандидата у партии власти нет. Поэтому решение Банковой сделать ставку на и.о. главы города Игоря Терехова выглядит вполне логичным. Но это только на первый взгляд. На самом деле Терехов уже сейчас проблема для Киева. Проблема имиджевая, информационная. Он очень рискованная ставка”, – написал политолог.

Молчанов объяснил, что у Терехова большой опыт работы на административных должностях, но он никогда не имел опыта публичной политики.

“И поэтому невероятно косячит. С чередой скандалов. Начиная со странной поездки в Турцию в разгар пандемии коронавируса (Харьков тут прочно удерживает лидирующие позиции) и заканчивая сгоревшими автомобилями политических оппонентов. Об этом всем говорят много на центральных каналах. Это видит вся Украина. В Харькове стиль 90-х – понты с отдыхом и полукриминальные разборки. И все эти громкие и сомнительные истории будут ассоциироваться не только с Тереховым, а и с поддерживающей его киевской властью, Офисом президента [Владимира] Зеленского”, – считает он.

Эксперт добавил, что люди умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса “бегут” от Терехова.

“Казалось бы, у Терехова есть админресурс. Но даже им Игорь Терехов распоряжается крайне неэффективно. Пределом его фантазии пока что остаются установка билбордов со своим портретом по всему Харькову, вручение грамот коммунальщикам и высадка цветов. Не впечатляет. И это все просто смешно. Но смешным выглядит со шлангом не только Терехов, а и ОП, который его поддерживает. Может быть, Терехов является хорошим “диспетчером” между Киевом и харьковскими элитами? Нет. На сессиях он хамит депутатам, против него уже зреет оппозиция в четырех фракциях, люди Кернеса бегут от него, а те, кто держатся – не уважают. Они и без него договорятся с кем нужно”, – написал он.

Молчанов убежден, что Офису президента не удастся сохранить влияние в Харькове, если там сделают ставку на нынешнего исполняющего обязанности мэра.

“И то, что Терехов конфликтный и недоговороспособный – это уже не его проблема. Он представляет Киев, Офис президента и, соответственно, местные элиты недоговороспособным считают центр. А это уже проблема ОП. Одним словом, Терехов только уменьшает шансы Киева на то, чтобы сохранить влияние в Харькове”, – подытожил политолог.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3189402097953531&id=100006513155033

Контекст:Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19. Обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Согласно законодательству, новые выборы в Харькове могли быть назначены либо на последнее воскресенье марта, либо на последнее воскресенье октября. В Офисе президента заявили, что в марте выборы не состоятся из-за “чехарды с документами”. В Верховной Раде объяснили, что не могли назначить выборы раньше, поскольку из Харькова пришли не все необходимые документы. Терехов говорил, что узнал об этом из СМИ.

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