 

Политолог Молчанов: Терехов уже сейчас проблема для Киева. Он очень рискованная ставка

23.04.2021, 11:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Важнейшее политическое событие сезона – это выборы в Харькове. Это очень хорошо осознают в Офисе президента. И там очень хотят победы. Пусть непрямой. Но такой, чтобы сохранить влияние. Своего кандидата у партии власти нет. Поэтому решение Банковой сделать ставку на и.о. главы города Игоря Терехова выглядит вполне логичным. Но это только на первый взгляд. На самом деле Терехов уже сейчас проблема для Киева. Проблема имиджевая, информационная. Он очень рискованная ставка”, – написал политолог.

Молчанов объяснил, что у Терехова большой опыт работы на административных должностях, но он никогда не имел опыта публичной политики.

“И поэтому невероятно косячит. С чередой скандалов. Начиная со странной поездки в Турцию в разгар пандемии коронавируса (Харьков тут прочно удерживает лидирующие позиции) и заканчивая сгоревшими автомобилями политических оппонентов. Об этом всем говорят много на центральных каналах. Это видит вся Украина. В Харькове стиль 90-х – понты с отдыхом и полукриминальные разборки. И все эти громкие и сомнительные истории будут ассоциироваться не только с Тереховым, а и с поддерживающей его киевской властью, Офисом президента [Владимира] Зеленского”, – считает он.

Эксперт добавил, что люди умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса “бегут” от Терехова.

“Казалось бы, у Терехова есть админресурс. Но даже им Игорь Терехов распоряжается крайне неэффективно. Пределом его фантазии пока что остаются установка билбордов со своим портретом по всему Харькову, вручение грамот коммунальщикам и высадка цветов. Не впечатляет. И это все просто смешно. Но смешным выглядит со шлангом не только Терехов, а и ОП, который его поддерживает. Может быть, Терехов является хорошим “диспетчером” между Киевом и харьковскими элитами? Нет. На сессиях он хамит депутатам, против него уже зреет оппозиция в четырех фракциях, люди Кернеса бегут от него, а те, кто держатся – не уважают. Они и без него договорятся с кем нужно”, – написал он.

Молчанов убежден, что Офису президента не удастся сохранить влияние в Харькове, если там сделают ставку на нынешнего исполняющего обязанности мэра.

“И то, что Терехов конфликтный и недоговороспособный – это уже не его проблема. Он представляет Киев, Офис президента и, соответственно, местные элиты недоговороспособным считают центр. А это уже проблема ОП. Одним словом, Терехов только уменьшает шансы Киева на то, чтобы сохранить влияние в Харькове”, – подытожил политолог.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3189402097953531&id=100006513155033

Контекст:Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19. Обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.
Согласно законодательству, новые выборы в Харькове могли быть назначены либо на последнее воскресенье марта, либо на последнее воскресенье октября. В Офисе президента заявили, что в марте выборы не состоятся из-за “чехарды с документами”. В Верховной Раде объяснили, что не могли назначить выборы раньше, поскольку из Харькова пришли не все необходимые документы. Терехов говорил, что узнал об этом из СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.10 / В Москве отменили марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

28.07 / В РФ вывели сорт арбуза со вкусом сладкого лайма

05.12 / В РФ продлили выдачу бесплатных лекарств от коронавируса

18.04 / Синоптик спрогнозировал возвращение «осенней» погоды в Москву

16.03 / Врач рассказал о влиянии коронавируса на аллергию

13.11 / В Харькове мужчина угрожает гранатой правоохранителям, которые пришли к нему с обыском – полиция

01.01 / Сборная РФ по хоккею вышла на команду Германии на молодежном ЧМ

01.07 / ЦИК РФ: по данным 50% бюллетеней, поправки поддержали 76% избирателей

09.04 / Япония сбросит очищенную радиоактивную воду с “Фукусимы” в океан – СМИ

08.09 / “Если бы это все понимали…”. Молодая жена Павлика поделилась рассуждениями о счастье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика