 

“Позорный халат”, “Горелые куски непонятного мяса на палочке”. Бабкин нарвался на критику в соцсети

23.04.2021, 11:08, Новости дня
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“Открыли сезон!” – написал он

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Подписчики отреагировали на пост.

“М-да… Кулинар из тебя не очень”, – отметил michaelbernadsky.

“Позорный халат”, – заявила galina.kozyr.90.

“Халат как раз прикольный. Ему лет 30. В нем память. Бабкин может позволить себе новый халат. Но в этом уютней. А вот горелые куски непонятного мяса на палочке – это не шашлык”, – ответил michaelbernadsky.

“Побрей халат”, – написал vova_my_my.

“Я думала, вы веган”, – призналась irinaeriomenko.

Контекст:Сергей Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Он основатель группы 5’Nizza, но сейчас преимущественно выступает сольно. Является тренером вокального шоу “Голос країни” на канале “1+1”.
Несколько лет назад музыкант начал заниматься йогой и периодически делиться в сети снимками, сделанными во время занятий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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