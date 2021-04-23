“Позорный халат”, “Горелые куски непонятного мяса на палочке”. Бабкин нарвался на критику в соцсети
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“Открыли сезон!” – написал он
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Подписчики отреагировали на пост.
“М-да… Кулинар из тебя не очень”, – отметил michaelbernadsky.
“Позорный халат”, – заявила galina.kozyr.90.
“Халат как раз прикольный. Ему лет 30. В нем память. Бабкин может позволить себе новый халат. Но в этом уютней. А вот горелые куски непонятного мяса на палочке – это не шашлык”, – ответил michaelbernadsky.
“Побрей халат”, – написал vova_my_my.
“Я думала, вы веган”, – призналась irinaeriomenko.
Контекст:Сергей Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Он основатель группы 5’Nizza, но сейчас преимущественно выступает сольно. Является тренером вокального шоу “Голос країни” на канале “1+1”.
Несколько лет назад музыкант начал заниматься йогой и периодически делиться в сети снимками, сделанными во время занятий.
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