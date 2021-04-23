Ляшко передал “привет” трем главам департаментов ОГА из-за неиспользованных доз вакцины Covishield

“Хотел бы передать публичный привет троим главам департаментов здравоохранения – Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые сегодня нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор еще не использовали вакцину с первой партии AstraZeneca/Covishield. Сегодня мы пересекли отметку в 500 тыс. прививок и нашей задачей было использовать всю вакцину с первой партии до 9–15 апреля. Мы видим, что на сегодня в этих трех областях есть остатки вакцины, которые не используются”, – сказал главный санврач.

Ляшко анонсировал на следующей неделе “определенные мониторинговые визиты для оценки потенциальных проблем”.

“Посмотрим, почему там не используют эти вакцины”, – заявил он.

Контекст:С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Ляшко рассказал, что вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля, сообщили в Минздраве.

По состоянию на 23 апреля в Украине сделали 508 тыс. прививок от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. В Харьковской области сделали 18 340 прививок, в Одесской – 19 113, в Запорожской – 19 798, свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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