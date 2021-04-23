 

Решение России об отводе войск от границ с Украиной “уже давно назрело” – НАТО

23.04.2021, 11:08, Новости дня
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В НАТО констатировали, что любые шаги России по деэскалации военной напряженности являются “важными и своевременными”.

По словам представителя альянса, НАТО продолжит “внимательно следить за неоправданным наращиванием войск России” на границах с Украиной.

Чиновник сказал, что НАТО поддерживает Украину, которая не является членом альянса, и призвал Россию вывести все войска из этой страны.

Контекст:Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины сразу после аннексии Крыма в 2014 году. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.
В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.
30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.
22 апреля Шойгу сказал, что на следующий день, 23 апреля, российские войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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