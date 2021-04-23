 

Сгорели заживо: в жуткой аварии в Петербурге погибли люди

23.04.2021, 11:04, Разное
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Днем 22 апреля на 40-м километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге произошла жуткая авария, передает Пятый канал. Все началось с того, что из-за поломки в средней полосе остановился манипулятор на базе МАЗ. В него врезалась легковушка, а затем ее догнала фура Volvo. В результате последнего столкновения начался пожар. Водитель и двое пассажиров легковушки сгорели заживо. Происходящее сняли на видео камеры наружного наблюдения.



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