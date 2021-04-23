 

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 8 840

23.04.2021, 11:04, Разное
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В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что менее половины новых случаев – 13,4% – не имели клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровели 9 407 человек, скончались 398 пациентов.

Больше всего новых случаев обнаружили в Москве – 2 502. За прошедший день в больницы доставили 1 059 инфицированных жителей столицы. Умерли от осложнений, вызванных ковидом, 57 пациентов.

В первую десятку по числу заразившихся коронавирусной инфекцией также попали Санкт-Петербург (694 случая), Московская область (609 случаев), Ростовская область (238 случаев), Нижегородская область (194 случая).

Материал дополняется.



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