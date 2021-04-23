 

Истребители ВМС США сопроводили Ту-142 над Тихим океаном

23.04.2021, 11:02, Новости дня
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Палубные истребители F/A-18 американских ВМС сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках десятичасового полета над Тихим океаном, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

По данным флота, в пятницу пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый десятичасовой полет над акваторией Тихого океана. «На отдельных участках полета российские самолеты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана.



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