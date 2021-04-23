 

Россия и Китай пригласили партнеров на лунную станцию

23.04.2021, 11:02, Новости дня
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Россия и Китай приветствуют материальное и нематериальное сотрудничество с международными партнерами по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), говорится в совместном заявлении Роскосмоса и Китайского национального космического управления (CNSA).

«МНЛС открыта для всех международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в области планирования, обоснования, проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации МНЛС, укрепления научно-исследовательских обменов и содействия мирному исследованию и использованию космического пространства в интересах всего человечества», – передает ТАСС текст заявления.

В документе подчеркивается, что стороны приветствуют материальный и нематериальный вклад международных партнеров в сотрудничество в области создания МНЛС, в любой аспект миссии на каждом этапе и убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодным для всех участников.

Ранее Китай выразил желание продвигать сотрудничество с Россией по космосу.



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