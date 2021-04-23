Эксперт оценил данные об «энергетических атаках» против военных США в Сирии

«Подобные заявления являются чепухой, которая противоречит законам физики», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев, комментируя сообщения американских СМИ о том, что Россию заподозрили в «энергетических атаках» на военных США в Сирии.

«Честно говоря, слухи про «направленные энергетические атаки» на американских военнослужащих в Сирии выглядят как какая-то чепуха, противоречащая законам физики. С таким же успехом можно рассуждать о влиянии на военных НЛО», – отметил военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев.

По его словам, предшествующие этому сообщения про «акустические атаки» и обвинения РФ в якобы вознаграждении талибов в Афганистане вместе с новым слухом имеют общую цель. «Во-первых, слухи нужны для поддержания в СМИ образа РФ как врага. А во-вторых – для того, чтобы налогоплательщики США не расслаблялись, пополняя казну государства в целом и Пентагона в частности», – отметил эксперт.

«Именно поэтому в СМИ периодически пробрасываются какие-то истории про якобы новые нападения противника по всем флангам – и на Украине, и в Прибалтике, и в Афганистане враг не дремлет. А люди, придумывающие такие истории, просто обеспечивают себе стабильность личного бюджета в условиях непростых экономических условий», – считает собеседник.

Денисенцев также указал на относительную недолговечность подобных историй. «Почему об этом периодически забывают? Потому что конечным потребителем этой информации является простой обыватель. А обыватель довольно быстро все забывает. Ему необязательно показывать какую-то связную военно-политическую историю от начала и до конца, вместо этого достаточно время от времени вбрасывать новые слухи, чтобы создать соответствующий информационный фон», – резюмировал эксперт.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники заявило, что американские военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что РФ может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.

При этом глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ, но он хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».

В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.

В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.