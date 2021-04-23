Доктор назвал опасности прогулок босиком по траве весной

Доктор Андрей Тяжельников рассказал, как сберечь здоровье, придерживаясь активного способа жизни. Медик назвал опасности, о которых нужно помнить любителям прогулок босиком по траве весной.

Полезность прогулок босиком известна многим, однако врачи напоминают, что не стоит спешить разуваться с первым теплом. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения столицы Андрея Тяжельникова, особенно осторожно к подобной практике следует относиться незакаленным людям. Весеннее солнце еще не настолько прогревает землю, чтобы можно было совершать долгие прогулки, поэтому лучше ограничить их время. Главным преимуществом ходьбы босиком является возможность таким образом закалить свой организм. Кроме того, человек получает своего рода массаж ступней, на которых расположено множество активных точек.

По холодной и влажной траве с началом весны необходимо ходить крайне осторожно, особенно если зоной для такого моциона выбран какой-либо парк. Именно в эту пору начинают просыпаться всевозможные клещи и другие насекомые. Их укус может привести к достаточно тяжелым последствиям, сложно поддающимся лечению в случае непринятия своевременных мер. Кроме того, прогуливаясь по лесным массивам, есть риск наткнуться на змей, встреча с которыми также не предвещает ничего хорошего.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует учитывать некоторые правила безопасности. Отправляясь на такую прогулку, следует одевать одежду светлых цветов в одном тоне, поскольку на ней будет легче выявить клещей. Кроме того, обязательно необходимо заправлять в носки штанины, а голову прикрывать капюшоном, шапкой или другим головным убором. Вернувшись домой, как сообщают РИА Новости, нужно обязательно тщательно осмотреть одежду, чтобы на ней не осталось никаких насекомых.

Источник: ria.ru