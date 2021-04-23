Сергей Лазарев показал голое фото на паспорт

Популярный российский певец Сергей Лазарев сделал необычное фото на паспорт. Он опубликовал снимок, на котором предстал с обнаженным торсом. Под постом фолловеры оставили множество восторженных комментариев.

Сергей Лазарев продолжает отдыхать Мексике. Своих фанатов он решил порадовать фотографией с обнаженным торсом, сделанной в бассейне на фоне океана. Снимок сразу же набрал тысячи лайков и положительных комментариев. Красивую фигуру Сергея Лазарева оценили и многие коллеги по цеху, среди которых оказались Влад Топалов и Ани Лорак. Юморист Сергей Матвиенко порекомендовал артисту держать голову немного ровнее. Многие признали, что певец является трудягой, поскольку отлично поработал в спортивном зале перед отпуском.

Отметим, что Сергей Лазарев уже продолжительное время находится в Мексике вместе с друзьями. О своем отпуске он охотно рассказывает фолловерам в соцсетях. Оказалось, что иногда певец и его приятели немного лукавят. Недавно мужчины похвастались удачной рыбалкой, в рамках которой удалось поймать 150-килограммового марлина.