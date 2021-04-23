 

Дочь Заворотнюк призналась в неспособности прощать обидчиков

23.04.2021, 10:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что она не способна прощать обиды. Об этом она пояснила подписчикам в социальной сети Instagram.
В последнее время Анна Заворотнюк активно развивает свой блог. Она часто затрагивает важные темы и объясняет собственное мнение на тот или же иной счет. Оказалось, что наследнице актрисы очень трудно прощать обиды. Она предпочитает навсегда рвать отношения с людьми, которые причинили ей больно.

Подписчики попросили Анну Заворотнюк дать совет по поводу того, как поступить в ситуации, когда их обижают близкие люди. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» заявила, что сама неоднократно сталкивалась с подобными проблемами. Она никогда не позволяла обидчику снова вернуться в ее жизнь.

Изображение взято с: Instagram @anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк не исключает, что поступает неправильно с психологической точки зрения. В таких ситуациях она руководствуется защитным механизмом. Дочь актрисы не умеет прощать, ей абсолютно не интересно, как человек станет объяснять свой некорректный поступок.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.04 / Мнение: Цитирование

06.09 / Центробанк обяжет Навального возместить ущерб от падения рубля

29.03 / Ученые перечислили все послания человечества инопланетянам

25.08 / Появились данные о завершении карьеры Федора Емельяненко

01.03 / В Канаде падение метеора спутали с полетом ядерной ракеты

03.03 / Анастсия Волочкова открыто намекнула на новый роман

27.03 / В России проведут месячник борьбы с бедностью

16.12 / Два слушателя вместо группы детей: Мелания Трамп прочла сказку в больнице Вашингтона

12.11 / Мнение: Турки в Карабахе

12.02 / Средний класс: 4000 евро или 17 тысяч рублей?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика