Дочь Заворотнюк призналась в неспособности прощать обидчиков

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что она не способна прощать обиды. Об этом она пояснила подписчикам в социальной сети Instagram.

В последнее время Анна Заворотнюк активно развивает свой блог. Она часто затрагивает важные темы и объясняет собственное мнение на тот или же иной счет. Оказалось, что наследнице актрисы очень трудно прощать обиды. Она предпочитает навсегда рвать отношения с людьми, которые причинили ей больно.

Подписчики попросили Анну Заворотнюк дать совет по поводу того, как поступить в ситуации, когда их обижают близкие люди. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» заявила, что сама неоднократно сталкивалась с подобными проблемами. Она никогда не позволяла обидчику снова вернуться в ее жизнь.



Изображение взято с: Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк не исключает, что поступает неправильно с психологической точки зрения. В таких ситуациях она руководствуется защитным механизмом. Дочь актрисы не умеет прощать, ей абсолютно не интересно, как человек станет объяснять свой некорректный поступок.

Источник: www.instagram.com