 

Мировой антирекорд — в Индии за сутки COVID-19 заразились более 300 тысяч человек

23.04.2021, 10:16, Новости дня
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В Индии за сутки зарегистрировали наибольшее число новых случаев заражения и смертей от COVID-19 с начала пандемии, пишет WION. Ежедневное число заболевших составило 314 835 человек, что стало также мировым антирекордом. Власти ужесточают ограничительные меры, однако пока не готовы высказывать предположения, когда наступит пик второй волны в стране.

В Индии зарегистрирован рекордный во всём мире суточный прирост числа заболевших коронавирусом. В стране, которая не справляется со свирепой второй волной пандемии, зарегистрировано 314 835 случаев заражения за сутки. Ежедневное количество случаев COVID-19 не опускалось ниже отметки в 200 тысяч на протяжении последних восьми дней. В стране также зарегистрировано рекордное число погибших в день с начала пандемии — погибли 2104 человека. Уровень смертности неуклонно рос на протяжении всей прошлой недели. 

В среду в центральном правительстве отметили, что в 146 округах более 15 процентов всех проведённых тестов на COVID-19 оказались положительными, и они вызывают серьёзное беспокойство. Ещё в 274 районах положительными оказались от 5 до 15 процентов тестов на коронавирус.

И всё это происходит на фоне острого дефицита кислорода. В больницах по всей стране, включая столичные, либо заканчивается, либо уже закончился кислород, который необходим пациентам с тяжёлой формой COVID-19.

В штате Махараштра, где уже действует частичный карантин, в среду объявили о введении дополнительных ограничений на передвижение людей до 1 мая, чтобы справиться с распространением вируса. Во всех офисах, за исключением тех, которые предоставляют услуги первой необходимости, могут работать всего 15 процентов сотрудников. Передвижение на личном транспорте разрешается только в случаях необходимости экстренной медицинской помощи. Передвижение на местных поездах разрешается исключительно медицинским работникам и государственным служащим.

На данный момент в Индии были использованы почти 130 миллионов доз вакцины. По этому показателю страна уступает только США и Китаю. Тем не менее вакцину получила относительно небольшая часть населения страны, которое составляет примерно 1 миллиард 350 миллионов человек.

С прямым включением из Нью-Дели с последними новостями наш старший корреспондент Синдхарт Сибил. Синдхарт, прежде всего, какова ситуация на месте?

СИНДХАРТ СИБИЛ, старший корреспондент WION: Ситуация остаётся мрачной на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, особенно здесь, в столице, где 31 процент всех тестов оказывается положительным. Согласно последним данным столичных властей, обнародованных вчера вечером, приблизительно 10 человек умирают от COVID-19 каждый час.
 
Однако, безусловно, мрачная веха в 300 тысяч новых случаев за сутки является серьёзной причиной для беспокойства. На больницы приходится колоссальная нагрузка. По данным столичных властей, в настоящий момент доступно всего 27 коек в отделениях интенсивной терапии. Внушают беспокойство также видео, на которых люди бегают с места на место, пытаются раздобыть кислород.
 
Вчера в центральном правительстве увеличили квоту на кислород для восьми штатов, в том числе для штата Махараштра и столицы Нью-Дели. Было принято множество важных решений, однако время и терпение на исходе, и рост числа заражений по всей стране сейчас привлекает наибольшее внимание.
 
Главный вопрос — когда наступит пик этой второй волны пандемии. Эксперты в области здравоохранения пока не готовы высказывать предположения. Сейчас умы жителей Индии занимает вопрос, когда рост заболеваемости снизится.

Спасибо, Синдхарт.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года.



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