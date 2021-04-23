 

Экс-министр обороны Польши – Москва при помощи армии намерена вернуть себе советское влияние

23.04.2021, 10:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Независимость Украины в интересах Польши, поэтому Варшаве, как и в 2014 году, следует приложить максимум усилий для того, чтобы мобилизовать Запад к жёсткой реакции на концентрацию российских войск, считает бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк. В эфире Polskie Radio он также отметил, что для Германии настало самое время поставить крест на проекте «Северный поток — 2», из-за которого у РФ будет слишком много денег и политического влияния.


Reuters

Бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк уверен, что конфликт вокруг Украины вписывается в сценарий, который когда-то начертил погибший в авиакатастрофе в 2010 году бывший президент Польши Лех Качиньский. «Это имеет место с 2014 года, с момента аннексии Крыма* и дестабилизации восточных регионов Украины. Сегодня впервые с того времени мы имеем дело с такой большой концентрацией российских войск. Цель их скопления заключается в оказании давления не только на Украину, но и на Запад. Это испытание на прочность президента США. Но также давайте не будем забывать о Белоруссии, охваченной кризисом», — заявил он в эфире Polskie Radio.

«Ситуация весьма серьёзная, и она наглядно показывает, что РФ использует военные средства для ведения своей политики. Она не намеревается соблюдать нормы международного права, она продолжает думать в категориях возвращения своего влияния периода СССР», — пояснил экс-министр. 

По его мнению, Польша должна делать то, что и в 2014 году, — мобилизовать Запад к жёсткой реакции. Это момент, когда Германия должна положить конец проекту «Северный поток — 2». «Это антиукраинский проект, направленный против ЕС, предоставляющий РФ серьёзные денежные средства и политическое влияние. Для польской политики это должно стать испытанием на единство, речь идёт о безопасности Польши. Независимость Украины в интересах Польши», — резюмировал он. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Затулин разъяснил коварство предложения Алиева остановить наступление в Карабахе

19.10 / Матвиенко выразила надежду на предоставление РФ европейских вакцин от коронавируса

15.02 / “Настойчивость премьера нужно оценить”. Гетманцев заявил, что вопрос назначения Витренко могут внести в повестку дня Рады в любой день

10.10 / В Чехии зарегистрирован резкий скачок заболеваемости COVID-19

24.06 / Россиян предостерегли от ношения масок на подбородке

09.03 / Россия блокирует резолюции ООН, апеллируя к невмешательству в чужие дела

27.11 / “Имел абсолютную свободу”. Ермак принял отставку Уманского с должности советника

03.04 / Защита пострадавшей в ДТП с блогером Билом назвала решение суда плевком

17.07 / В Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет – ГСЧС

29.01 / “Имен никогда особо не было”. Мишина рассказала, в какой форме получала “неприличные предложения от состоятельных мужчин”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика