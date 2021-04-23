В Украине сделали уже более полумиллиона прививок от коронавируса

В частности, вакцину CoviShield (компании AstraZeneca) получили 4090 человек, CoronaVac (компании Sinovac) – 7051, Comirnati (компаний Pfizer/BioNTech) – 5028.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали 508 046 прививок, пять человек полностью вакцинировались (сделали два укола). Препарат CoviShield получили 464 982 человек, CoronaVac – 24 740, Comirnati – 18 324.

Контекст:С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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